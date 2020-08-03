Брентфорд – Фулхем: на Вемблі буде цікаво

Михайло Кузьменко поділився думкою про матч "Брентфорд" – "Фулхем":

“Дуель двох гідних команд для підвищення у класі. "Брентфорд" цього сезону запам’ятався розкішною результативністю у Чемпіоншипі: 80 забитих м’ячів за 46 турів, у середньому 1.74 голів за гру. "Бджоли" під фініш ліги самі втратили другу пряму путівку, але в півфіналі плей-оф проявили характер. Після поразки 0:1 від "Свонсі" вдалося переконливо виграти вдома 3:1. Тепер останній бій проти "Фулхема", який колектив Томаса Френка двічі перемагав у регулярці (1:0, 2:0).

У "Фулхема" виникли серйозні проблеми попереду із втратою кращого бомбардира Чемпіоншипа Александра Митровича. Поки достовірно невідомо, чи встигне серб відновитися до матчу, але його ушкодження не дуже серйозне, як пише Sky Sports. Все ж, навіть без свого зіркового лідера команда Скотта Паркера змогла пройти "Кардіфф Сіті" (2:0, 1:2) завдяки добротній грі на полі "Синіх пташок".

Джерело: https://bookmaker-ratings.am/

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