Кирило Панченко перейде в Тамбов

Як стало відомо metaratings.by - колишній нападник московського "Динамо" Кирило Панченко продовжить кар'єру в "Тамбові".

Найближчим часом 30-річний форвард підпише контракт з тамбовський клубом. Раніше повідомлялося, що в послугах Панченко зацікавлений тульський "Арсенал".

Панченко виступав за "Динамо" з 2017 року, зіграв в 103 матчах і забив 37 голів.

У минулому сезоні РПЛ нападник зіграв в 22 матчах і забив два голи. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста в 1,2 млн євро.

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