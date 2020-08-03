Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська представила свою другу пісню під час паузи в сезоні, яка пов'язана з коронавірусом.

Пісня спортсменки опублікована на її офіційному YouTube-каналі. Вона отримала назву "Улюблений трек".

"Чому саме улюблений трек? Напевно, тому що він робився з любов'ю, з щирістю, з душею. Багато хто запитує, чи буде кліп до цього треку. Так, буде, попри турніри, я постараюся знайти можливість і час зняти класний кліп зі своєю командою", - написала тенісистка в Instagram.

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