Ультрас Динамо Бухарест Peluza Catalin Hildan-Dinamo звернулися до активних вболівальників київського Динамо з приводу критики Мірчі Луческу.

"Ми цінуємо вас за те, як ви підтримуєте свою команду. Ми теж динамівці. Ми знаємо, що значить суперництво.

Але знайте, Мірча Луческу заслуговує на те, щоб його цінували і поважали. Протягом багатьох років в українському футболі не домінуватиме суперництво, а цінність самого футболу.

Дорожіть Луческу, а якщо не будете, то віддайте його назад нам. У Києві або Бухаресті, Динамо його потребує, як сонячного світла", - сказано в зверненні ультрас.