Асколі - Беневенто: чекаємо голи від обох команд

31 липня відбудеться матч 38-го туру італійської Серії В. "Асколі" на своєму полі зіграє з "Беневенто". Кореспондент газети "Радянський спорт" і сайту Sovsport.ru, експерт ресурсу Рейтинг Букмекерів Дмитро Спірін поділився думкою про матч.

“Беневенто" - абсолютно краща команда сезону-2019/20 в Серії В, в той час як "Асколі" (14-е місце, 46 очок) і перед заключним туром веде боротьбу за виживання. Вони вважають, що в п'ятницю все вирішить мотивація футболістів обох команд. Вірніше, її відсутність у "відьом".

"Асколі", здавалося, вже точно покине Серію В. Але в кінці червня з новим тренером Давида Діоніджи команда несподівано змінилася і видала серію з шести матчів без поразок (чотири перемоги, дві нічиї). І тільки в останньому турі "Асколі" поступився "Пізі" на виїзді (0:1).

Зараз - все в руках футболістів "Асколі". Вони точно залишаться в Серії В, якщо обіграють вдома "Беневенто" з будь-яким рахунком. Але чи зможуть вони не пропустити? Тільки в двох матчах з останніх 15 "Асколі" зіграв на нуль. Виходячи з цього, моя ставка - "обидві заб'ють" за 2,07 в БК 1хБет.”

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