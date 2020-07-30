Джерело - Чемпіон.

Відомий український журналіст Олег Шумейко вирішив запустити власний блог де разом із експертами буде говорити про проблеми українського волейболу.

А їх, як виявляється, дуже багато. На відміну від офіційного сайту Федерації волейболу України і офіційних сторінок ФВУ у Соцмережах блог буде без цензури.

У першому випуску свою думку про ФВУ висловив колишній віцепрезидент федерації Олександр Христенко.

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