20-річний форвард Дніпра-1 Владислав Супряга в минулому сезоні забив 14 голів в чемпіонаті України, поступившись лише Жуніору Мораесу (20) і Олександру Філіппову (16).

Агентство Sixteen Football Agency, що представляє інтереси нападника, який повертається в Динамо, пропонує згадати всі м'ячі, забиті молодим голеадором.

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