20-річний форвард Дніпра-1 Владислав Супряга в минулому сезоні забив 14 голів в чемпіонаті України, поступившись лише Жуніору Мораесу (20) і Олександру Філіппову (16).
Агентство Sixteen Football Agency, що представляє інтереси нападника, який повертається в Динамо, пропонує згадати всі м'ячі, забиті молодим голеадором.
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Good job lion💪 WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 #sixteenfootballagencyfamily @fc_dynamo_kyiv @sc_dnipro1_official
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