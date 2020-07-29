 Неперевершеній Ганні Безсоновій - 36! ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Неперевершеній Ганні Безсоновій - 36!

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Неперевершеній Ганні Безсоновій - 36!

Сьогодні, 29 липня, День народження святкує видатна українська гімнастка Ганна Безсонова.

Анна народилася в 1984-му в Києві, в сім’ї зірки Динамо Володимира Безсонова і чемпіонки світу з художньої гімнастики в групових вправах Вікторії Сєдих. Старший брат Анни грав у теніс.

Аня почала займатися художньою гімнастикою в Школі Дерюгіних під керівництвом мами. Безсонова унікальна тим, що в своєму доволі специфічному виді змогла виграти медалі двох Олімпіад – бронзу Афін-2004 і Пекіна-2008.

Також Анна – 4-разова чемпіонка світу (2001 – обруч; 2003 – обруч, булави; 2007 – багатоборство), 3-разова чемпіонка Європи (2003 – обруч, булави, стрічка). Всього в активі Безсонової 23 медалі ЧС (13 срібл і 7 бронз) і 23 нагороди ЧЄ (11 срібл і 9 бронз).

Зі спортом Анна попрощалася під час Ґран-прі Дерюгіних-2010. Вона представила прощальний показовий номер під пісню Лари Фабіан "Je suis malade".

У 2018-му Анна вийшла заміж за фітнес-тренера Дмитра Момота. Пара живе у США.

Пропонуємо згадати один із найефектніших виступів у виконанні сьогоднішньої іменинниці.

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