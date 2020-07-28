Ілон Маск викликав на бій Джонні Деппа

Джерело - Чемпіон.
Американський бізнесмен і засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск прокоментував погрози, які на його адресу звучать з боку відомого актора Джонні Деппа через його колишню дружину Ембер Херд.
Про це повідомляє The Mirror.
Згідно з повідомленням, у Високому суді Лондона зачитали листування Джонні Деппа з його другом, де актор обіцяв відрізати Ілону Маску геніталії.
"Якщо Джонні хоче бійки в клітці, просто дайте мені знати", - заявив у відповідь на це бізнесмен.
Цю новину прокоментував Конор Мак-Грегор:
"Ілон, дай мені знати, якщо тобі потрібен тренер".
За словами Маска, з Херд під час її заміжжя він не мав зв'язку, їхні стосунки почалися після розставання актриси з Деппом.
"У мене безумовно не було інтрижки з Ембер, коли вона була одружена з Джонні. Це брехня... І у нас не було ніякої любові втрьох. Думаю, люди схильні уявляти собі чужі стосунки куди більш непристойними, ніж вони є насправді...", - резюмував американський інженер.
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