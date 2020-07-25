Джерело - Чемпіон.

У Каліфорнії відбувся поєдинок між американкою Сеньесой Естрадою і Мірандою Адкінс.

28-річна Естрада з самого початку пішла в атаку і вразила суперницю серією ударів. В результаті Адкінс була нокаутованою за 7 секунд. Це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.

Естрада здобула 19-ту перемогу поспіль на професійному рингу, з них 8 - нокаутом. Адкінс зазнала першої поразки.

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