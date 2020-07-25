Джерело - Чемпіон.
У Каліфорнії відбувся поєдинок між американкою Сеньесой Естрадою і Мірандою Адкінс.
28-річна Естрада з самого початку пішла в атаку і вразила суперницю серією ударів. В результаті Адкінс була нокаутованою за 7 секунд. Це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу.
Естрада здобула 19-ту перемогу поспіль на професійному рингу, з них 8 - нокаутом. Адкінс зазнала першої поразки.
🚨 RECORD BREAKING 🚨 @SeniesaSuperbad 7 second KO! 💥— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 25, 2020
@dazn_usa! #OrtizVargas pic.twitter.com/VrropY87FY
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