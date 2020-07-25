Магомед Ісмаїлов - Олександр Ємельяненко: відео бою

Джерело - Чемпіон.

Росіянин Магомед Ісмаїлов (15-3-1) технічним нокаутом переміг Олександра Ємельяненко (28-8-1) на турнірі зі змішаних єдиноборств АСА 107.

Колишній середньоваговик Ісмаїлов, який дебютував у важкій вазі, практично відразу ж потряс Ємельяненка в стійці, після чого провів тейкдаун і домінував нам пасивним росіянином увесь бій.

Рефері зупинив головний бій вечора в третьому раунді, коли Ємельяненко стікав кров'ю і більш не міг продовжити поєдинок.

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