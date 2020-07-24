 Фанати Динамо зав'язали очі Лобановському. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Фанати Динамо зав'язали очі Лобановському

Сьогодні 14:53 Valeriy Ruchka 1174 0
Фанати Динамо зав'язали очі Лобановському

Президенту київського Динамо Ігор Суркіс під час дружнього спілкування фанати клубу вказали, що ліпше Валерію Лобановському не бачити того, що зараз відбувається, та зав'язали очі пам'ятнику біля входу на клубний стадіон.

Коли Суркісові нагадали, що Луческу невдовзі виповниться 75, він навів приклад Валерія Лобановського:

"Коли я його брав сюди у 1995-му, мені всі навколо говорили, що то вже ні на що не здатний пам’ятник.

Мовляв, після Арабських Еміратів ледве ходить. Мій брат був проти призначення Лобановського і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали у чвертьфіналі і півфіналі Ліги чемпіонів".

Нагадаємо, Мірчі Луческу 75 років виповниться 29 липня, в день, коли Динамо вийде з відпустки.

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