 Гран-прі Угорщини: найкращі моменти гонки. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:31 1279
Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:31 319
Костишин визнаний найкращим тренером 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:13 295
Каменюка завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 11:56 1067
Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 09:41 1273
Михайличенко пояснив поразку від Колоса
Сьогодні 08:46 4436 3
Колос - Динамо 2:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:30 2558
Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках
Вчора 21:54 1331
Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:27 2043
Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ
Вчора 21:24 906
Блоги
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1582
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1340
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2208
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2363
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1944
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:14 Футбол Дніпро-1 проходить атестацію в УЄФА для участі в єврокубках 41
13:56 Футбол Леганес - Реал 2:2. Огляд матчу 313
13:46 Баскетбол Лень відновив тренування у складі Сакраменто 178
13:32 Футбол Агент: Гравці Динамо нахабно "плавили" Михайличенка 1942 2
13:14 Футбол Шаран вказав на важливість нічиї з Шахтарем 487
12:58 Футбол Шахтар встановив новий рекорд УПЛ 849
12:46 Футбол Манчестер Юнайтед - Челсі 1:3. Огляд матчу 1115
12:31 Футбол Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ 319
12:13 Футбол Костишин визнаний найкращим тренером 32 туру УПЛ 295
11:56 Футбол Каменюка завершив кар’єру футболіста 1067
11:44 Футбол Динамо може розпрощатися із більшістю легіонерів 3325
11:31 Футбол Алавес - Барселона 0:5. Огляд матчу 1501
11:14 Футбол Костишин: Ми перемогли Динамо, коли вони боролися за Лігу чемпіонів 1714
10:55 Футбол Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі 1903
10:46 Футбол Суркіс: Не бачу, яким чином Динамо може вийти у Лігу чемпіонів 2895 2
10:39 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця УПЛ 2258
10:31 Футбол Рябоконь: Попадання в Лігу Європи - це великий успіх 1647
10:27 Блог Гран-прі Угорщини: найкращі моменти гонки 320
10:15 Футбол Тоттенгем - Лестер 3:0. Огляд матчу 1658
09:54 Футбол Михайличенко: У Динамо є багато статистів 2096
09:41 Футбол Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ 1273
09:29 Блог Голкіпер Зорі іронічно відреагував на критику 1061
09:25 Футбол Олександрія - Шахтар 2:2. Огляд матчу 1908
09:15 Футбол Михайличенко залишиться тренером Динамо – ЗМІ 3273 2
08:58 Футбол Скрипник: Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті 1891

Гран-прі Угорщини: найкращі моменти гонки

Сьогодні 10:27 Valeriy Ruchka 320 0
Гран-прі Угорщини: найкращі моменти гонки

Джерело - Чемпіон.

На автодромі Гунгарорінг відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Гамільтон.

Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.

Результати гонки:

1. Льюїс Гамільтон (Mercedes) - 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +8,702

3. Валттері Боттас (Mercedes) +9,452

4. Ленс Стролл (Racing Point) +57,579

5. Александер Албон (Red Bull) +1.18,316

6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 коло

7. Серхіо Перес (Racing Point) +1 коло

8. Даніель Ріккардо (Renault) +1 коло

9. Кевін Магнуссен (Haas) +1 коло

10. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +1 коло

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1 коло

12. Даніїл Квят (Alpha Tauri) +1 коло

13. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло

14. Естебан Окон (Renault) +1 коло

15. Роман Грожан (Haas) +1 коло

16. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1 коло

17. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1 коло

18. Джордж Расселл (Williams) +1 коло

19. Ніколас Латіфі (Williams) +5 кіл

20. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) - зійшов

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()