Джерело - Чемпіон.

На автодромі Гунгарорінг відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Гамільтон.

Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.

Результати гонки:

1. Льюїс Гамільтон (Mercedes) - 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +8,702

3. Валттері Боттас (Mercedes) +9,452

4. Ленс Стролл (Racing Point) +57,579

5. Александер Албон (Red Bull) +1.18,316

6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 коло

7. Серхіо Перес (Racing Point) +1 коло

8. Даніель Ріккардо (Renault) +1 коло

9. Кевін Магнуссен (Haas) +1 коло

10. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +1 коло

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1 коло

12. Даніїл Квят (Alpha Tauri) +1 коло

13. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло

14. Естебан Окон (Renault) +1 коло

15. Роман Грожан (Haas) +1 коло

16. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1 коло

17. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1 коло

18. Джордж Расселл (Williams) +1 коло

19. Ніколас Латіфі (Williams) +5 кіл

20. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) - зійшов

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua