Джерело - Чемпіон.

Воротар Зорі Микита Шевченко в своєму Instagram після матчу, останнього, 32-го туру УПЛ з Десною, відповів на слова одного зі своїх підписників.

Вболівальник висловив своє обурення після затримки часу, у виконанні голкіпера луганчан в компенсовані хвилини матчу, написавши в грубій формі:

"Кон *** ий пі ***, який злив срібні медалі і путівку в Лігу чемпіонів. Потягнув час дов *** б ".

На що Шевченко з гумором відповів:

"Дякую велике за підтримку, диванні експерти".

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