Дерек, де ти?,- Усик на пробіжці покликав Чісору

Джерело - Чемпіон.

Український супертяж Олександр Усик показав свою пробіжку на березі Чорного моря. Боксер знаходиться в недавно відкритому готелі чемпіона WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка в Затоці.

"Дерек, де ти? Дерек, я біжу", - сказав Усик під час пробіжки.

Боксер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram з підписом "Дерек, доганяй".

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