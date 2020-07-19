Дерек, де ти?,- Усик на пробіжці покликав Чісору

Джерело - Чемпіон.
Український супертяж Олександр Усик показав свою пробіжку на березі Чорного моря. Боксер знаходиться в недавно відкритому готелі чемпіона WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка в Затоці.
"Дерек, де ти? Дерек, я біжу", - сказав Усик під час пробіжки.
Боксер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram з підписом "Дерек, доганяй".
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