Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ

Джерело - Чемпіон.

Ще 27 жовтня 2019 року в півфіналі Кубку житомирського району стався скандальний епізод у грі між командами ФК Троянів - ФК Іванівка.

Між гравцями команд сталася масова бійка, до якої були залучені і вболівальники, і представники команд. У деталі самої бійки вдаватися зараз не будемо, так як не це в нашій історії головне. Єдине, що слід зазначити, епізод стався вже в доданий арбітром час, за рахунку 3:2 на користь ФК Іванівка і одразу після бійки суддя дав, як тоді здавалося, фінальний свисток.

Пояснення ФК Іванівка щодо інциденту:

Так от, за тиждень після скандальної гри було заплановано фінальну гру. Проте, ще за кілька днів до фіналу обидві команди було відсторонено від фіналу без суда та слідства та було прийняте рішення, що в фіналі зіграють команди з іншої півфінальної пари – Танкіст – Пактрейд. До команди Танкіст ми ще повернемося, хоча прямого відношення вона до нашої історії немає.

1 листопада команда ФК Іванівка відправляє колективний лист-звернення до Голови житомирської районної федерації футболи – Решотки В.В., з проханням роз’яснити ситуацію.

Але, як ви напевно вже здогадалися, ніякої відповіді не надійшло. І тут повертаємось трохи назад. Пан Решотка, на чиє ім’я було відправлено листа – колишній президент ФК Танкіст (подаємо це просто як факт - Чемпіон).

Довідка

Одним із головних фігурантів справи, крім, звісно ж, покараних футболістів є президент федерації житомирського району Володимир Решотка. Чому саме на ньому акцентуємо увагу? Усе просто: Як з’ясовалося з відкритого джерела - сайт "Судова влада", з 2015 року і до сьогодні наявна кримінальна справа щодо обвинувачення Решотки В.В.. Зазначена справа з невідомих, але мабуть передбачуваних причин, тягнеться ще з 2015 року. Її ніяк не можуть розглянуть з винесенням вироку ще в першій інстанції - Житомирському районному суді. Хоча попередньо, вирок був 28.04.2015 р., але скасований апеляційним судом 26.10.2015 р. і справу направлено на новий, і як тепер бачимо, надто тривалий термін. Посилання на кримінальну справу ТУТ.

За словами представника ФК Іванівка Миколи Чижика, в команді довго сумнівалися, як діяти, але все-таки вирішили їхати на фінал Кубку, як переможець півфінальної пари.

Вранці 3 листопада - день фіналу, на сайті районної федерації з’явилося рішення рішення КДК спільно з Виконкомом про відсторонення команд від фіналу. За кілька годин до фіналу! Наразі достименно невідомо чи проводилося засідання чи ні, скоріше – ні, але представників команд, які постраждали від даного рішення, на засідання не запросили.

Повертаємось безпосередньо до футболу. Команда ФК Іванівка приїхала на фінальну гру та в звичному режимі почала готуватися до виходу на поле. Але, команду, звісно ж не допустили до гри. Одразу вмовляннями, а потім… Особи які фігурують на відео: Павлюк Руслан - голова Житомирської обласної асоціації футболу (у спортивному одязі), Володимир Дорошенко - головний арбітр області та району, який нещодавно дебютував в українській Прем'єр-лізі в матчі Ворскла - ФК Львів (ліворуч від пана Павлюка).

Гравців ФК Іванівка виводили під руки. На жаль, даний епізод не потрапив до відео.

Зазначимо, що у фіналі переміг вищезгаданий ФК Танкіст і став володарем Кубку житомирського району 2019.

5 листопада - засідання КДК, на яке не було запрошено представників ФК Іванівка.

7 листопада - збори представників команд, на якому частково зачитали текст рішення КДК районної федерації, який команді не надали.

13 листопада - перша апеляція ФК Іванівка. Апеляція була надіслана трьома способами: електронним листом, заказним листом і особисто передано до обласної Асоціації гравцем команди Повнічем Дмитром (дискваліфікований пожиттєво), від імені якого й було подано листа. Але, приймати апеляцію в обласній Асоціації відмовились, мотивуючи це відсутністю рішення КДК, що логічно.

Далі справа притихла на кілька місяців.

Не маючи бодай яких рішень від функціонерів, команда ФК Іванівка подала заявку на участь у зимовому турнірі "Сніжинка", тим самим спровокувавши наступні, досить резонансні рішення.

10 лютого - Голова житомирської районної федерації Решотка В.В. зробив подання до Виконкому обласної Асоціації про поширення рішення від 13 листопада на межі всієї області.

17 лютого - з'явилося рішення КДК обласної Асоціації, яким було поширено рішення районної Федерації на усі обласні змагання. Представників ФК Іванівка на засідання не запросили.

27 лютого - ФК Іванівка подає другу апеляційну скаргу.

11 березня - клуб отримав ухвалу про відкриття апеляційного провадження, яке мали розглянути 10 квітня, але за день до розгляду, 9 квітня, ФК Іванівка отримав клопотання про перенесення розгляду апеляції на невизначений термін...

Сьогодні - 10 липня 2020 року, а справу до цього часу не розглянуто. Тут слід акцентувати увагу на тому, що чемпіонат житомирської області вже стартував. Стартував новим скандалом. У матчі Мал Коростень - ФК Агролайф Попілля сталася бійка. Детальніше про інцидент можна прочитати ТУТ. Для нас же цікавіше те, що рішення про вищезгадану гру приймалося оперативно та з повною процедурою. За словами очевидців, побитого гравця команди Агролайф зробили винним, але то зовсім інша історія, тим більше ми не є інстанцією, яка уповноважена приймати рішення.

Підсумок

Підсумовуючи вищезгадані події, виникає кілька питань:

1. Яким чином і на підставі чого у фінальній грі зіграли півфіналісти з однієї гри? Напевне, фінал мав відбутися лише після дотримання усіх процесуальних і регламентних норм, які на рівні району, або відсутні, або трактуються на користь "сильних".

2. Чому керівники районної і обласної асоціацій не хочуть, або не взмозі прийняти справедливе рішення та обгрунтувати його згідно регламенту української асоціації футболу?

3. Чому на місцях відбувається таке свавілля, до якого немає нікому справи? Хіба так в країні має розвиватися масовий футбол?

4. Яким чином здійснюється контроль за регіональними федерацями Національною асоціацією?

5. Чи може людина, на яку відкрите кримінальне провадження і розгядається, майже, 5 років, займати свою посаду? Чи не шкодить це, у першу чергу, іміджу українській асоціації футболу та футболу в Україні!?

А, можливо, в національній Асоціації про це не знають? Інакше, як можна пояснити це:

На фото пан Володимир Решотка з відзнакою УАФ

Як мінімум, дивною виглядає нагорода Федерації, у якій коїться таке свавілля!

P.S. Як стало відомо Чемпіону, футбольний клуб Іванівка налаштований рішуче та відступати не збирається. Представники команди готові звертатися в УАФ та вимагати справедливого рішення.

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