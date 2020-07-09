Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

У свіжому випуску ТаТоТаке ведучі розбирають усі найцікавіші моменти гарячого фіналу Кубка України і кидають виклик Циганику та Метревелі.

Таймінг випуску:

01:59 Динамо не може пишатись цією перемогою

03:31 Довгоочікувана заміна від Михайличенка і дивний початок від Динамо

06:36 Розбираємо голи Ворскли і Динамо

09:50 Найсуперечливіший момент матчу – незарахований гол Шепелєва

11:50 Михайличенко неправильно випустив Циганкова

14:56 Максимов зіпсував головну інтригу матчу

16:29 Добре, що Ворскла не потрапила в єврокубки. Але Максимов – топчик

20:26 Об’єднання Зорі і Дніпра-1 – еротичні фантазії Метревелі

22:44 Болотінков відповідає Циганику і усім хейтерам Карпат

26:42 Красніков розповідає, навіщо створив ФК Метал

27:48 Нова загадка в рубриці ШоТоТаке

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua