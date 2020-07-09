Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
У свіжому випуску ТаТоТаке ведучі розбирають усі найцікавіші моменти гарячого фіналу Кубка України і кидають виклик Циганику та Метревелі.
Таймінг випуску:
01:59 Динамо не може пишатись цією перемогою
03:31 Довгоочікувана заміна від Михайличенка і дивний початок від Динамо
06:36 Розбираємо голи Ворскли і Динамо
09:50 Найсуперечливіший момент матчу – незарахований гол Шепелєва
11:50 Михайличенко неправильно випустив Циганкова
14:56 Максимов зіпсував головну інтригу матчу
16:29 Добре, що Ворскла не потрапила в єврокубки. Але Максимов – топчик
20:26 Об’єднання Зорі і Дніпра-1 – еротичні фантазії Метревелі
22:44 Болотінков відповідає Циганику і усім хейтерам Карпат
26:42 Красніков розповідає, навіщо створив ФК Метал
27:48 Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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