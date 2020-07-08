11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України

Сьогодні, 8-го липня, відбудеться фінальний матч Кубка України між київським Динамо і полтавською Ворсклою.

Вдруге у своїй історії полтавський клуб потрапив у фінал Кубка України.

Вперше це сталося у 2009-му році, коли Ворскла зустрічалася з Шахтарем і на Дніпро-Арені переграла досвідчену команду Мірчі Луческу.

Єдиний м'яч в тій зустрічі забив Василь Сачко, який після завершення ігрової кар'єри з 2013-го по 2019-й роки очолював полтавський клуб. Це був останній трофей в історії Ворскли.

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