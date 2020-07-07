Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв у поєдинку 33-го туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1).

23-річний українець грав на позиції лівого захисника і на 16-й хвилині зустрічі припустився помилки, яка призвела до голу Че Адамса в ворота "небесно-блакитних". Відігратися Манчестер Сіті так і не зумів, зазнавши 9-ї поразки в поточному розіграші чемпіонату Англії.

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