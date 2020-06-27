Джерело - Чемпіон.

27 червня святкує свій день народження рекордсмен мадридського Реала за кількістю матчів - Рауль Гонсалес Бланко або просто - Рауль.

Шестиразовий чемпіон Іспанії та 3-разовий володар Ліги чемпіонів провів у складі вершкових 940! матчів. За збірну Іспанії Рауль зіграв 102 рази. За свою кар'єру вихованець Реала забив 448 голів.

Згадуємо найкращі голи легенди.

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