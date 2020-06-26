Джерело - Чемпіон.
Одразу після того як стало відомо, що Ліверпуль достроково здобув золоті медалі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги, на вулиці міста на заході Англії вивалили десятки тисяч фанатів.
Святкування не припиняється вже майже добу.
Нагадаємо, Ліверпуль вдев'ятнадцяте став чемпіоном Англії.
Let's celebrate the best team in the world! #YNWA pic.twitter.com/pmnOE2ggGJ— Geprenfirmino💞 (@WanDiana20) June 26, 2020
Не відстають від уболівальників і гравці:
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