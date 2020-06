Одразу після того як стало відомо, що Ліверпуль достроково здобув золоті медалі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги, на вулиці міста на заході Англії вивалили десятки тисяч фанатів.

Святкування не припиняється вже майже добу.

Нагадаємо, Ліверпуль вдев'ятнадцяте став чемпіоном Англії.

Let's celebrate the best team in the world! #YNWA pic.twitter.com/pmnOE2ggGJ