 Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх

Сьогодні 17:40 Андрій Твердохліб 319 0
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх

Джерело - Чемпіон.

Одразу після того як стало відомо, що Ліверпуль достроково здобув золоті медалі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги, на вулиці міста на заході Англії вивалили десятки тисяч фанатів.

Святкування не припиняється вже майже добу.

Нагадаємо, Ліверпуль вдев'ятнадцяте став чемпіоном Англії.

 

 

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