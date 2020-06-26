Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль, після поразки Манчестер Сіті від Челсі, за 7 турів до завершення чемпіонату став переможцем АПЛ. Мерсисайдці вперше виграли чемпіонат з часу створення Прем'єр-ліги (1992 рік - ред.). Загалом же успіх підопічних Клоппа став 19-м в історії клубу.

Футболісти та тренери дивилися гру Манчестер Сіті - Челсі разом в одному з готелів і одразу почали святкувати.

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