Гол українського півзахисника допоміг Аталанті одержати перемогу

Джерело - Чемпіон.

Аталанта в 27 турі Серії А здобула феноменальну вольову перемогу в Лаціо.

Гол за бергамців ударом неймовірної сили та краси забив лідер збірної України Руслан Маліновський.

Насолоджуємось!

Нагадаємо, 16-річний голкіпер Ворскли затягнув полтавців у фінал Кубку України, відбивши 3 пенальті.

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