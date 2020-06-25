Джерело - Чемпіон.
Аталанта в 27 турі Серії А здобула феноменальну вольову перемогу в Лаціо.
Гол за бергамців ударом неймовірної сили та краси забив лідер збірної України Руслан Маліновський.
Насолоджуємось!
#Malinovskyi tira giù uno scaldabagno pic.twitter.com/Elk6lXSLHM— Orli ✘ (@Orli1983) June 24, 2020
Нагадаємо, 16-річний голкіпер Ворскли затягнув полтавців у фінал Кубку України, відбивши 3 пенальті.
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