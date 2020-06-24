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Где ставить на спорт: советы по выбору букмекера

Сьогодні 13:16 Дима Копий 231 0

Сейчас болельщики по всему миру все чаще начинают увлекаться спортивными ставками. А выбор букмекерской конторы - важная часть на пути к успеху в этом деле. Как не ошибиться? На Бетенеми Россия вы найдете лучшие обзоры, рейтинги и бонусы букмекеров, которые сразу же вам помогут. Данные можно фильтровать и сортировать по заданным параметрам, что очень удобно даже для новичков. А вот на что следует обращать внимание в первую очередь:

Лицензия. Обязательно проверьте, есть ли у компании все необходимые документы для работы в вашей стране. Если в ход идут ваши средства, не лишним будет и уточнить интересующие моменты у службы поддержки. Крайне важно, чтобы игра проходила в легальном поле, ведь так обе стороны будут уверены в следующих шагах.

Репутация. Как правило, у больших букмекеров есть определенные стандарты качества, которых они придерживаются в любом случае. Там сами заинтересованы в том, чтобы клиенты были довольны и оставляли положительные отзывы после посещения сайта. А даже малейшие проступки во всемирной паутине быстро становятся достоянием общественности, что плохо сказывается на рейтинге контор. Учитывайте, что в бизнесе существует огромная конкуренция. Нет, это не значит, что нельзя пробовать силы у новых букмекеров, но будьте с ними осторожны. Лучше лишний раз все перепроверить.

Акции. Это один из самых популярных методов как для привлечения новых игроков, так и поощрения опытных. Бонус за первый депозит является тем минимумом, который должен быть у всех. А еще лучше, чтобы вам что-то вручили уже после самой регистрации. Пускай это будут бонусные деньги, которые потом нужно отыгрывать или участие в розыгрыше призов - все лучше чем ничего. При этом внимательно изучайте условия этих вот акций, чтобы потом не попасть впросак. Порой можно выиграть много ставок, но вывести средства сразу вам не дадут. Также стоит рассмотреть программы лояльности, размер кэшбеков и страховки ставок.

Ввод и вывод средств. Все просто: чем больше таких способов, тем лучше. Сейчас компании принимают не только деньги с банковских карт Visa и MasterCard, но и платежных систем вроде Qiwi Wallet, Webmoney и так далее. Некоторые даже запустили в ход криптовалюты, что уже не воспринимается чем-то необычным. А комиссия не должна быть выше стандартной, которая составляет от 0,1 до 2%. Смотрите также на минимальную и максимальную сумму депозита, чтобы все заранее рассчитать.

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