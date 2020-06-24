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Італійського півзахисника вигнали з клубу за відео у Tik Tok

Сьогодні 10:50 Valeriy Ruchka 527 0
Італійського півзахисника вигнали з клубу за відео у Tik Tok

Джерело - Чемпіон.

Італійський півзахисник Мірко Антонуччі потрапив у скандальну історію через опублікований в соцмережах відеоролик з музикою і танцями.

Португальський клуб Віторія Сетубал через негідну поведінку достроково повернув орендованого гравця італійській Ромі, яку очолює екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Виявилося, що футболіст розважався танцями з дівчиною в Tik-Tok після поразки своєї команди проти Боавішти (1:3). Це викликало різке обурення в португальському клубі. Керівники повідомили, що така поведінка гравця неприпустима та прийняли рішення достроково розірвати орендну угоду.

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