Кого букмекери бачать переможцем Ліги чемпіонів

Вже на початку серпня відновлюються змагання у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Через глобальний карантин команди опинилися не зовсім у рівних умовах, адже певні клуби вже вийшли до чвертьфіналу, а чотири матчі на стадії 1/8 фіналу досі не відбулися і заплановані вже на серпень. Поки не кажуть про поля, де мають відбутися ці поєдинки, а от всі ігри зі стадії чвертьфіналу повинні гратися у Португалії у форматі одноматчевого протистояння. Якщо є бажання порівняти коефіцієнти на перемогу в турнірі, то варто перейти на сайт Нострабет Россия, адже там можна побачити думки провідних букмекерів світу і навіть обрати собі контору для ставок, якщо є таке прагнення.

На сьогоднішній день найбільшим фаворитом Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті" (коефіцієнт – 3,7) і це навіть попри те, що команда досі не пробилася до чвертьфіналу. Підопічні Пепа Гвардіоли перемогли на виїзді "Реал" з рахунком 2:1, тож тепер вони мають непогану перевагу. Чому ж тоді англійців оцінюють так високо? Справа в тому, що УЄФА заборонив "Сіті" грати у двох наступних розіграшах Ліги чемпіонів через порушення фінансового фейр-плей, тому зараз мотивація гравців і тренерського штабу чинного чемпіона Англії є дуже і дуже високою. А якщо додати до цього ще й те, що лідери можуть найближчим часом покинути клуб власне через відсторонення від єврокубків, це практично останній шанс "Ман Сіті" взяти трофей на тривалий час.

Фаворит цього розіграшу №2 – це мюнхенська "Баварія" (коефіцієнт – 4). Новоспечений чемпіон Німеччини також формально не вийшов до чвертьфіналу, але після виїзної перемоги над "Челсі" у першому матчі з рахунком 3:0 питання фактично вирішене. "Баварія" зараз перебуває у відмінній формі, Роберт Левандовскі штампує голи із неймовірною частотою, тому такі очікування букмекерів можна вважати цілком виправданими. Третім за шансами на перемогу в Лізі чемпіонів йде французький ПСЖ (коефіцієнт – 5,5). Парижани вже давно ставлять собі завдання забрати цей трофей, але поки ніяк не виходить навіть підібратися до нього достатньо близько. Так виглядає, що зараз для цього непоганий шанс, адже влітку може піти Неймар, а без нього втілити мрію у життя буде важче.

Дуже цікава ситуація з "Ліоном". У першому матчі 1/8 фіналу французи перемогли вдома "Ювентус" з рахунком 1:0, але тепер команди явно будуть у не дуже рівних умовах, бо в Італії футбол вже вийшов з карантину, а у Франції нічого не буде аж до нового чемпіонату. Саме тому букмекери оцінюють вірогідність "Ліона" перемогти в Лізі чемпіонів надзвичайно високим коефіцієнтом 99. Як би там не було, а відповіді на всі запитання дізнаємося вже зовсім скоро.

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