 Як Україна проявить себе у Лізі націй УЄФА | Блоги | Champion.com.ua
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Як Україна проявить себе у Лізі націй УЄФА

Вчора 23:11 Дима Копий 307 0

На щастя, європейські футбольні чиновники вирішили, що матчі національних збірних все ж будуть проводитися восени попри ймовірну другу хвилю пандемії. Так, ми з вами втратили можливість побачити команду Шевченка у п’яти товариських матчах, котрі мали відбутися навесні та влітку, а ще перенесли чемпіонат Європи, але вже у вересні поєдинки національних команд мають повернутися. При цьому припускають, що восени проведуть не тільки шість матчів в рамках Ліги націй, але й два-три товариські поєдинки.

Як ми всі пам’ятаємо, збірна України у минулому розіграші виграла свою групу і піднялася у найвищий дивізіон, де тепер гратиме проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії. Звісно, буде дуже цікаво глянути на нашу команду у протистоянні з топ-збірними, а інтриги додасть ставка у букмекерській конторі, адже так можна виграти непогані гроші. Якщо ви досі не визначилися з улюбленою конторою, то варто зайти на сайт Ефирбет і порівняти дані найкращих букмекерів світу. Звісно, найважливіше – це коефіцієнти, але потрібно звернути увагу також на різноманітність подій, на які приймають ставки, а також рейтинг довіри і відгуки клієнтів.

Повертаючись до перспектив нашої команди, залишається лише подякувати УЄФА за таку відмінну групу. По-перше, так ми абсолютно безкоштовно отримуємо чотири матчі проти Іспанії та Німеччини, а за звичайні товариські поєдинки із ними довелося б заплатити кілька мільйонів євро. Лише у поєдинках з найкращими можна перевірити готовність команди до справді великих звершень, тож тепер в Андрія Шевченка з’явився такий шанс. Разом із тим, наявність у нашій групі команди Швейцарії дає нам надію на те, що "жовто-синім" вдасться втриматися в елітному дивізіоні, адже вилітає лише найгірша команда із цього квартету. Безперечно, недооцінювати команду з країни банків та сиру не варто, але й боятися "хрестоносців" точно не потрібно.

Так чи інакше, Ліга націй відкриває перед командою Андрія Шевченка величезний полігон для тактичних експериментів та випробувань, адже вже навесні 2021 року стартує відбір на чемпіонат світу у Катарі, а влітку наступного року буде чемпіонат Європи. Вже знаючи про те, що на Євро ми гратимемо проти Нідерландів, варто спробувати змоделювати гру проти такого сильного суперника саме в матчах з іспанцями та німцями. І хоча ніхто не дасть ніяких гарантій на успіх, так можна значно підвищити впевненість гравців у власних силах та правильності їхніх дій.

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