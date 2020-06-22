 10 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Вчора 14:31 1542
У гравця Балкан діагностували коронавірус
Сьогодні 10:57 211
Красюк: Усик не планує йти на пенсію
Сьогодні 10:41 795
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 09:31 323
Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом
Сьогодні 08:55 990
Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають
Сьогодні 08:24 633
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
Вчора 21:27 2959
Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів
Вчора 20:09 1903
Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим
Вчора 18:40 2627
Разван Луческу: Мій батько мало заробляв
Вчора 17:25 2810 1
Блоги
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 799
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 10:58 1425 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
Вчора 09:52 2823
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1270 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2325
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1864
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 7168 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:39 1714 1
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:19 3232
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте
Когда онлайн казино не умеет стоять на месте Дима Копий
19.06.2020 17:04 574
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Рябоконь: Це один з наших найгірших матчів 54
12:41 Футбол Валенсія - Осасуна 2:0. Огляд матчу 232
12:31 Футбол 5 головних інтриг Серії А 244
12:25 Футбол Оновлено календар усіх турнірів УЄФА за участю збірних та клубів 587
12:19 Блог 10 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 293
12:10 Футбол Леоненко: Суркіс не довіряє Михайличенку 400
11:51 Футбол Реал Сосьєдад - Реал 1:2. Огляд матчу 403
11:33 Футбол Шевчук: Призначення Михайличенка - це шлях у нікуди 541
11:15 Хокей Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року 504
11:12 Блог Team Empire победила на Vulkan Fight Series 234
10:57 Футбол У гравця Балкан діагностували коронавірус 211
10:41 Бокс Красюк: Усик не планує йти на пенсію 795
10:25 Футбол Інтер - Сампдорія 2:1. Огляд матчу 582
10:10 Теніс Колишня третя ракетка світу заразився коронавірусом 879
09:55 Футбол Ребров: Не схиляв Харатіна до збірних України або Угорщини 888
09:40 Футбол Аталанта - Сассуоло 4:1. Огляд матчу 1093
09:31 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 323
09:25 Футбол Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять 784
09:21 Блог 34 роки тому Марадона забив гол "рукою Бога" 559
09:11 Футбол Астон Вілла - Челсі 1:2. Огляд матчу 966
08:55 Бокс Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом 990
08:40 Футбол Евертон - Ліверпуль 0:0. Огляд матчу 763
08:24 Футбол Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають 633
08:08 Футбол Денисов: Говорили, що у Динамо стабільність, а вийшло навпаки 3244 3
07:16 Футбол Інтер переграв Сампдорію у 25 турі Серії А 1417

10 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу

Сьогодні 12:19 Valeriy Ruchka 293 0
10 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу

Джерело - Чемпіон.

У першому колі Вімблдону-2010 відбувся матч, який згодом став найтривалішим тенісним поєдинком в історії.

Зустріч між Джоном Ізнером і Ніколя Маю почалася 22 червня, тривала 11 години 5 хвилин і була дограна лише протягом трьох ігрових днів.

Тільки п'ятий сет цього матчу, який завершився з космічним рахунком 70:68 на користь Ізнера, перевершив всі раніше зіграні повні матчі як за тривалістю, так і за кількістю геймів, а Ізнер в п'ятому сеті подав більше ейсів, ніж будь-який інший тенісист раніше за повний матч.

Вімблдон. Перше коло

Джон Ізнер (США) - Ніколя Маю (Франція) - 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68

Відзначимо, що зараз на Вімблдоні грають супертайбрек після рахунку 12:12 у п'ятому сеті.

Повний матч

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()