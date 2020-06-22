Джерело - Чемпіон.

У першому колі Вімблдону-2010 відбувся матч, який згодом став найтривалішим тенісним поєдинком в історії.

Зустріч між Джоном Ізнером і Ніколя Маю почалася 22 червня, тривала 11 години 5 хвилин і була дограна лише протягом трьох ігрових днів.

Тільки п'ятий сет цього матчу, який завершився з космічним рахунком 70:68 на користь Ізнера, перевершив всі раніше зіграні повні матчі як за тривалістю, так і за кількістю геймів, а Ізнер в п'ятому сеті подав більше ейсів, ніж будь-який інший тенісист раніше за повний матч.

Вімблдон. Перше коло

Джон Ізнер (США) - Ніколя Маю (Франція) - 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68

Відзначимо, що зараз на Вімблдоні грають супертайбрек після рахунку 12:12 у п'ятому сеті.

Повний матч

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