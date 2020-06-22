Team Empire победила на Vulkan Fight Series

С 29 мая по 18 июня проходил один из главных турниров по Dota II нынешним летом – Vulkan Fight Series. Победителям этого турнира стала команда The Team Empire.

Vulkan Fight Series – это онлайн-турнир, который начался 23 мая с закрытых отборочных игр в формате double-elimination. 2 победителя закрытых отборочных турниров попали в групповой этап Vulkan Fight Series, в котором команды разделились на две группы и сыграли между собой по круговой системе. По 2 лучшие команды прошли в полуфинал и там уже определили победителя. Шансы на победу оставались и у неудачников группового турнира, отправившихся в нижнюю сетку. Собственно, система проведения VFS не отличается от большинства других турниров по Доте 2, на которые можно поставить на сайте https://dota2-bets.com/ru/.

Участники

Участниками этого турнира стали 8 команд. 6 клубов получили прямое приглашение в групповой турнир. Счастливчиками стали OG Seed, Family Team, Kham, Team Empire, Nemiga Gaming и 4 Zoomers. Поклонники киберспорта из России и ближайшего зарубежья наверняка болели за Kham, Team Empire и Nemiga Gaming. В составах этих команд были представлены киберспортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Украины и Узбекистана.

Лучшими в квалификационной части стали еще 2 российско-украинские команды – Nova и Team Heroic.

Групповой турнир

В матче-открытии турнира команда Khan сумела обыграть Nemiga Gaming со счетом 2:0. Несмотря на поражение в первом поединке турнира, белорусская команда сумела собраться и обыграть в двух оставшихся матчах 4 Zoomers и Nova. К слову, победа на Новой со счетом 2:0 оказалась ключевой и позволила Nemiga Gaming занять второе место группы B. Важность этой победы была обусловлена тем, что Khan проиграл Нове со счетом 1:2. Поэтому в группе В сразу у трех команд было по 2 победы. И только благодаря лучшей разнице, в полуфинале оказались Khan и Nemiga Gaming. Стоит добавить, что американская команда 4 Zoomers проиграла все 3 матча группового турнира, но в итоге сумела попасть в топ-4 Vulkan Fight Series.

Не менее интересной оказалась борьба в группе А. Фаворитом этого квартета эксперты называли OG Seed. Ожидания экспертов начали оправдываться уже после первого тура. OG Seed обыграла The Empire со счетом 2:1. Но во втором туре OG Seed довольно неожиданно уступила греческой Family Team. Однако победа над российской командой Heroic гарантировала европейцам место в полуфинале. За вторую путевку в плей-офф спорили Team Empire и Family Team. Решающим стала личное противостояние этих команд. Белорусско-украинская команда сумела обыграть греков и выйти в полуфинал.

Плей-офф

В полуфинале турнира белорусская Nemiga Gaming соперничала с OG Seed. Во втором полуфинале сильнейшего определяли Khan и Team Empire. Параллельно с полуфиналами были сыграны и матчи нижней сетки, в которых участвовали неудачники группового турнира.

В полуфиналах уверенные победы добыли Team Empire и OG Seed. В финале верхней сетки сильнее оказалась команда Team Empire, обеспечив себе место в гранд-финале. Туда же попала и OG Seed, обыгравшая в финале нижней сетки греческую команду Family Team.

Гранд-финал получился на славу. Команда Empire под руководством Сергея EcNart Слободяника с огромным трудом обыграла OG Seed и стала победителем Vulkan Fight Series. За победу на турнире Empire получили 6 тысяч долларов призовых. Напомним, что общий призовой фонд турнира составил 10 тысяч долларов. OG Seed за второе место получила $2500, третий призер Family Team - $1000, а американцы из 4 Zoomers, сумевшие после провала на групповой стадии занять 4 место - $500.

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