Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард збірної України допоміг брестському Динамо здобути перемогу в 14 турі чемпіонату Білорусі над Городеєю.

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин та зрівняв рахунок у грі ударом головою на 29-й хвилині.

Гра завершилася перемогою Динамо - 3:1. Динамо набрало 25 очок і зрівнялося з Шахтарем Юрія Вернидуба, але в команди українського фахівця на гру менше. Лідірує ж у чемпіонаті, з 28 очками БАТЕ, яке свій матч 14 туру зіграє завтра, 21 червня, проти Білшини.

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