Дуелунд оформив дубль у матчі проти Миная

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо грає на виїзді матч 1/2 фіналу Кубка України проти Миная.

Динамівці вийшли вперед у рахунку вже на 8-й хвилині (1:0).

Міккель Дуелунд відкрив рахунок, завершивши розпасовку партнерів точним ударом в кут воріт.

На 39-й хвилині матчу після зручної передачі Андрієвського Дуелунд оформив дубль, упевнено зігравши в штрафному майданчику суперника.

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