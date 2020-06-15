 Найкраща стратегія ставок на футбол 2020 | Блоги | Champion.com.ua
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Найкраща стратегія ставок на футбол 2020

Сьогодні 14:48 Дима Копий 278 0

Багато клієнтів букмекерських компаній ставлять на перемоги або фори чи тотали. Але мало хто вибирає нічию. Не хочуть ризикувати беттори, їм здається, що це безперспективно. Але вони помиляються: коефіцієнти на нічию часто перевищують 3, а на чисту перемогу ледве досягають 2.  Розкажемо, як правильно ставити на футбольні "ікси", щоб заробляти регулярно. 

Суть стратегії

Будемо шукати матчі в чемпіонатах с низькою, або середньою результативністю. Хороший варіант – Українська ліга:

В черговому турі ми вибрали матчі більш-менш рівних опонентів з посередньою результативністю. Зазначимо, що коефіцієнти в кожному випадку вище 3. Аналізуємо кожний поєдинок. Наприклад, для матчу Маріуполь – Ворскла ми знайшли таку статистику:

Найбільшу увагу приділяємо результатам останніх зустрічей суперників. Бачимо, що в двох з п’яти поєдинків команди грали внічию. Тобто, умовні шанси на нічию в наступній грі будуть 40%. Переводимо це значення в коефіцієнт, і отримаємо: 100/40 = 2,5. А оскільки букмекер пропонує коефіцієнт 3,35, значить ставить вигідно на подібні варіанти на дистанції. 

А ось такий розклад для протистояння Олімпік – Львів:

Легко бачити, що в останніх матчах клуби частіше грали внічию, ніж це відображено в коефіцієнтах букмекерів. В особистих зустрічах суперники 2 рази добивалися миру. А в останніх п’яти поєдинках Олімпік двічі грав внічию, а Львів – тричі. Тобто, коефіцієнт на Х по цій статистиці не може перевищувати 2,5. Але букмекер пропонує поставити по коефіцієнту 3,2. Значить можна ставити на цей та інші подібні поєдинки. Детальніше тут: E2E4

Як і скільки ставити на нічию в футболі? 

Ставити можна за допомогою різних фінансових схем:

  • Фіксованим процентом від банку;

  • За критерієм Келлі;

Розберемо кожну схему окремо, дізнаємося, скільки коштів потрібно виділяти в кожному випадку. 

Фіксований процент від банку (Флет)

Це самий надійний та доступний метод, корисний для новачків та й для досвідчених бетторів. На початку треба визначитися, який процент від банку потрібно виділяти для ставок. Оскільки ставимо на ринок з коефіцієнтом 3, то оптимально тратить до 3% від балансу. Тобто, кожен раз ділимо банк на 33, і отримуємо розмір ставки.

Що дає флет гравцю? Перш за все, гарантію, що за багато ставок він не втратить велику частину банку. По-друге, він матиме хороші шанси стабільного заробітку, обираючи матчі, подібні приведеним вище. 

Для простішого розуміння, скажемо, що якщо беттор виграватиме 40% ставок с коефіцієнтом 3,2, то буде заробляти 30% від обороту. Детальніше тут: Volki

Критерій Келлі

Більш складний, але й вигідніший спосіб розрахунку розміру ставок – критерій Келлі. Суть його в тому, що беттор сам визначає шанси на нічию в матчі, і за допомогою спеціальної формули чи калькулятора знаходить розмір ставки. 

В нашому випадку визначаємо середнє арифметичне в процентах нічий для суперників. Для цього користуємося статистикою. Припустимо, що хочемо поставити на нічию Олімпіка та Львова. Дивимося на турнірну таблицю і визначаємо процент нічиїх для кожного клубу:

Маріуполь має 33,3% нічиїх, а Львів – 28%. Беремо середнє арифметичне, і отримуємо 30,6%. Переводимо в коефіцієнт: 100/30,6 = 3,3. Тобто, потрібно знайти букмекера з крупнішим коефіцієнтом на цю ж позицію. Припустимо, що ми знайшли контору з найвищим коефіцієнтом 3,6. Підставляємо в калькулятор наші значення, і отримаємо точний розмір для ставки:

Тобто, для цього випадку потрібно виділити 3,9% від банку. Аналогічно визначаються розміри ставок й для інших матчів. Головна умова: ймовірність беттора повинна перевищувати ймовірність букмекера. Тобто, переводимо середнє арифметичне показників команд в коефіцієнт (ділимо 100 на процент). Якщо отриманий коефіцієнт нижче коефіцієнта букмекера, значить ця ставка перспективна. В протилежному випадку калькулятор видає сповіщення про відмову від ставки.

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