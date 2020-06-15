Найкраща стратегія ставок на футбол 2020

Багато клієнтів букмекерських компаній ставлять на перемоги або фори чи тотали. Але мало хто вибирає нічию. Не хочуть ризикувати беттори, їм здається, що це безперспективно. Але вони помиляються: коефіцієнти на нічию часто перевищують 3, а на чисту перемогу ледве досягають 2. Розкажемо, як правильно ставити на футбольні "ікси", щоб заробляти регулярно.

Суть стратегії

Будемо шукати матчі в чемпіонатах с низькою, або середньою результативністю. Хороший варіант – Українська ліга:

В черговому турі ми вибрали матчі більш-менш рівних опонентів з посередньою результативністю. Зазначимо, що коефіцієнти в кожному випадку вище 3. Аналізуємо кожний поєдинок. Наприклад, для матчу Маріуполь – Ворскла ми знайшли таку статистику:

Найбільшу увагу приділяємо результатам останніх зустрічей суперників. Бачимо, що в двох з п’яти поєдинків команди грали внічию. Тобто, умовні шанси на нічию в наступній грі будуть 40%. Переводимо це значення в коефіцієнт, і отримаємо: 100/40 = 2,5. А оскільки букмекер пропонує коефіцієнт 3,35, значить ставить вигідно на подібні варіанти на дистанції.

А ось такий розклад для протистояння Олімпік – Львів:

Легко бачити, що в останніх матчах клуби частіше грали внічию, ніж це відображено в коефіцієнтах букмекерів. В особистих зустрічах суперники 2 рази добивалися миру. А в останніх п’яти поєдинках Олімпік двічі грав внічию, а Львів – тричі. Тобто, коефіцієнт на Х по цій статистиці не може перевищувати 2,5. Але букмекер пропонує поставити по коефіцієнту 3,2. Значить можна ставити на цей та інші подібні поєдинки. Детальніше тут: E2E4

Як і скільки ставити на нічию в футболі?

Ставити можна за допомогою різних фінансових схем:

Фіксованим процентом від банку;

За критерієм Келлі;

Розберемо кожну схему окремо, дізнаємося, скільки коштів потрібно виділяти в кожному випадку.

Фіксований процент від банку (Флет)

Це самий надійний та доступний метод, корисний для новачків та й для досвідчених бетторів. На початку треба визначитися, який процент від банку потрібно виділяти для ставок. Оскільки ставимо на ринок з коефіцієнтом 3, то оптимально тратить до 3% від балансу. Тобто, кожен раз ділимо банк на 33, і отримуємо розмір ставки.

Що дає флет гравцю? Перш за все, гарантію, що за багато ставок він не втратить велику частину банку. По-друге, він матиме хороші шанси стабільного заробітку, обираючи матчі, подібні приведеним вище.

Для простішого розуміння, скажемо, що якщо беттор виграватиме 40% ставок с коефіцієнтом 3,2, то буде заробляти 30% від обороту. Детальніше тут: Volki

Критерій Келлі

Більш складний, але й вигідніший спосіб розрахунку розміру ставок – критерій Келлі. Суть його в тому, що беттор сам визначає шанси на нічию в матчі, і за допомогою спеціальної формули чи калькулятора знаходить розмір ставки.

В нашому випадку визначаємо середнє арифметичне в процентах нічий для суперників. Для цього користуємося статистикою. Припустимо, що хочемо поставити на нічию Олімпіка та Львова. Дивимося на турнірну таблицю і визначаємо процент нічиїх для кожного клубу:

Маріуполь має 33,3% нічиїх, а Львів – 28%. Беремо середнє арифметичне, і отримуємо 30,6%. Переводимо в коефіцієнт: 100/30,6 = 3,3. Тобто, потрібно знайти букмекера з крупнішим коефіцієнтом на цю ж позицію. Припустимо, що ми знайшли контору з найвищим коефіцієнтом 3,6. Підставляємо в калькулятор наші значення, і отримаємо точний розмір для ставки:

Тобто, для цього випадку потрібно виділити 3,9% від банку. Аналогічно визначаються розміри ставок й для інших матчів. Головна умова: ймовірність беттора повинна перевищувати ймовірність букмекера. Тобто, переводимо середнє арифметичне показників команд в коефіцієнт (ділимо 100 на процент). Якщо отриманий коефіцієнт нижче коефіцієнта букмекера, значить ця ставка перспективна. В протилежному випадку калькулятор видає сповіщення про відмову від ставки.

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