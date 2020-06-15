Найкращі стратегії ставок на теніс 2020

Букмекерські компанії приймають ставки на теніс перед початком матчів і в лайві. Є декілька ефективних методів ставок на цю дисципліну – на точний рахунок, та на тотал більше геймів за участю гравців з потужною першою подачою. Розберемо окремо кожну стратегію, та розкажемо, як можна заробляти, поступового збільшуючи капітал.

Ставки на точний рахунок

Ідея полягає в ставках на "суху" перемогу фаворита з рахунком 2:0, чи 3:0 по партіям ( в залежності, трьох або п’ятисетовий це поєдинок). В тенісній лінії букмекера знаходимо гру, в якій коефіцієнт на перемогу сильного гравця від 1,4 до 1,5. В такому разі коефіцієнт на точний рахунок 2:0 по сетам буде вище 2, як в прикладі нижче:

Беттор повинен бути впевненим в абсолютній перевазі фаворита в конкретному протистоянні. Для цього він шукає результати недавніх зустрічей гравців на такому ж самому покритті. Тобто, якщо зараз турнір відбувається на грунті, то основний акцент робиться на минулих зустрічах тенісистів саме на грунтових кортах.

Якщо фаворит раніше впевнено перемагав свого опонента, не даруючи йому жодного сету, то є сенс в ставках на нього саме зараз. Сприятливим фактором буде невпевнена гра "слабкого" тенісиста саме на таких кортах в останніх матчах.

Скільки ж ставити на точний рахунок в тенісних матчах? Є різні фінансові схеми, але для початку рекомендуємо виділяти кожного разу по 4-5% від балансу на рахунку беттора. По-перше, це дозволить зберегти банк від серії програшів, по-друге гравець отримає непогані шанси вийти в плюс на дистанції.

Якщо беттор буде вигравати 55% ставок з коефіцієнтом 2, то він заробить 10% від усіх ставок:

Ясно, що вигравати більше половини подібних ставок не так просто. Але, якщо уважно підбирати матчі, то не так вже й складно.

Ставки на тотал більше геймів в тенісі

Коли в тенісному поєдинку приймає участь хоча б один гравець з потужною і точною першою подачою, то ймовірність тотал більше геймів в матчі підвищуються. А якщо обидва гравці так грають, тоді ще краще для ставки на ТБ.

Як правило, на трьохсетові матчі букмекери пропонують тотал 22,5 геймів, а на п’ятисетовий – 35. Зрозуміло, що на поєдинки "подаванів" значення для тоталу з хорошим коефіцієнтом підвищується не декілька одиниць. Але й у такому разі ставити на "вершки" досить вигідно.

Серед гравців з потужною подачою виділимо Карловіча, Ізнера, Чиліча, Анчича. Часто вони подають на виліт по 20-30 раз. Ці ейси допомагають їм швидко завершувати гейми на свою користь. Але на подачах суперників вони також часто програють, бо на прийомі, та в грі на корті тенісистам-велетням важно конкурувати з суперниками. Тому часто сети за участю цих гравців завершуються тай-брейками, а значить з великою кількістю геймів.

За прикладами далеко ходити на станемо. Візьмемо недавні результати хорватського ветерана Іво Карловіча на сайті Winpromokod:



Як бачимо, майже в кожному матчі за участю Іво був тай-брейк, а в багатьох навіть два. Тобто, пробивався верхній тотал геймів. А це означає, що ставки на ТБ геймів на поєдинки Карловіча вигідні на дистанції. Детальніше про ставки можна почитати тут: Betkod UA

А ось такі результати у ще одного знаного майстра подачі Джона Ізнера з США:

Знову бачимо багато матчів з тай-брейками. Зверніть увагу, що подавани віддають перевагу хардовим турнірам. Це і не дивно, бо на швидких кортах приймати подачу більш простіше, і розіграші не такі довгі, як на грунтових кортах. Тому ставити краще ТБ геймів на хардових покриттях.

Розмір ставок. Ставити можна таким же чином, як і в попередній стратегії – фіксованим процентом від банку, коли беттор виділяє 4-5%. А можна використати критерій Келлі, коли рахується середнє арифметичне вибраного ТБ геймів опонентів і порівнюється з коефіцієнтом контори. Для простоти розрахунків краще користуватися калькулятором Келлі.

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