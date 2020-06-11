Джерело - Чемпіон.

Данк українця Івана Ткаченка потрапив в число 32 найкращих з 2010 по 2020 роки за версією FIBA.

Під час матчу чемпіонату світу-2019 з баскетболу 3х3 U-23 проти Катару Ткаченко продавив суперника і поклав м'яч в кошик зверху. Надалі, збірна України стала срібним призером турніру, а кидок Ткаченка став найяскравішим моментом турніру.

Першим конкурентом українця в голосуванні став німець Даніель Тайс.

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