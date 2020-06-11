Джерело - Чемпіон.

11-го червня 2012-го року відбувся поєдинок першого туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією.

У тому поєдинку, який відбувся рівно 8 років тому, рахунок відкрив нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович, форвард забив на 52-ій хвилині.

Вже через 3 хвилини Андрій Шевченко зрівняв рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин легендарний нападник збірної України вивів "жовто-синю" команду вперед.

Поєдинок 1-го туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією закінчився з рахунком 2:1. Щоправда, у підсумку підопічні Блохіна не вийшли з групи, програвши Франції та Англії.

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