 Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор | Блоги | Champion.com.ua
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Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор

Сьогодні 11:11 Valeriy Ruchka 440 0
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор

Джерело - klitschko-brothers.com.

Українська модель Міла Кузнєцова вже у вересні дебютує в ММА. Свій дебютний бій учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 проведе в Таїланді. Щаслива власниця 13-го розміру грудей спочатку думала стартувати в професійному боксі, але потім віддала перевагу змішаним єдиноборствам.

"Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю до Таїланду, де починаю підготовку до бою - розповіла нам Міла Кузнєцова. - Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою в світі змішаних єдиноборств називають українським Мак-Грегором. Аскар родом з Одеси, але вже давно живе в Таїланді. Він навчить мене всім азам ММА. І в Таїланді мене нічого не буде відволікати. Там не варто очікувати запрошень на всілякі тусовки і світські раути, сконцентруюся тільки на тренуваннях".

"Коли прочитав новину, що Міла збирається освоювати професійний бокс, зв'язався з нею і запропонував свою допомогу, - зізнається Аскар Можаров. - Пояснив, що їй краще вибрати ММА, де можна відносно швидко навчитися задушливим прийомам, тоді як на оволодіння азами боксу буде потрібно набагато більше часу. Міла до моєї думки прислухалася і зараз активно консультую її. Поки в онлайні. Буду тренувати Мілу і паралельно сам готуватися до бою, який проведу в рамках цього ж шоу".

Організатором вечора ММА виступить російський бізнесмен і блогер Максим Мернес, який вже багато років живе на острові Пхукет. Цікаво, що в травні між ним і Аскаром Можарова спалахнув конфлікт, який вони, судячи з усього, вже владнали.

Аскар запропонував організувати яскраве шоу з ММА і ідея виступити промоутером турніру мене надихнула, - зізнається Максим Мернес. - Шоу буде організовано в Таїланді. Міла проведе показовий бій. Шукаємо для неї суперницю зі схожими параметрами. Зараз у нас є три варіанти: американка, росіянка і британка. Переконаний, що цей бій забажають побачити мільйони людей. У Міли сотні тисяч персональних фанів, у мене теж сотні тисяч підписчиків в instagram і youtube. Також будемо реалізовувати права на трансляцію телеканалам і стрімінговим платформам. Упевнений, що таким шоу зацікавляться і світові стрімінговие платформи DAZN і ESPN +, сумарні аудиторії яких складають мільйони глядачів. Якщо ж суперницею українки буде представниця Великобританії, запропонуємо трансляцію Sky Sports. У октагоні буде не тільки шоу, а й спорт. Аскар Можаров також вийде в клітку. Українець просить організувати матч-реванш з хлопцем з Росії, але поки що питання по його суперникові відкритий. В якості почесного гостя збираємося запросити Конора Макгрегора. Шоу плануємо на вересень. Дата залежить від зовнішніх факторів. Потрібно, щоб світ поборов пандемію. Сподіваюся, остаточно визначимося з датою в липні. Планую зробити хороший промоушин шоу, на що буде потрібно не менше двох місяців. Гонорари учасникам шоу заплатимо в криптовалюті.

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