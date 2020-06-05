Обзор казино Вулкан от vulkanum.info

Онлайн казино Вулкан является одним из самых известных и надежных имен в индустрии азартных игр. Линейка игровых клубов, адреса которых можно посмотреть на https://vulkanum.info/vse-casino-vulkan/, была создана около двадцати лет назад с целью предоставить надежную, безопасную и честную платформу для людей, которые любят азартные игры.
Наиболее яркие представители линейки в рейтинге vulkanum.info:
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Вулкан Удачи;
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Вулкан 24;
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Vulkan Stars;
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Vulkan Platinum;
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Вулкан Россия;
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Vulkan Deluxe.
Общее описание
Оператор предлагает впечатляющий выбор игровых автоматов, карточных и настольных игр. Он также предоставляет выгодные бонусы и акции, круглосуточную поддержку клиентов и множество вариантов пополнения счета и вывода средств.
Преимущества:
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Щедрый приветственный бонус 200 долларов;
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Привлекательная пятиуровневая VIP-программа;
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Огромный выбор игр.
Игры в Vulkan Casino работают на базе некоторых крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения. Некоторые из них: НетЕнт, Play'n GO, Микрогейминг, Evolution Gaming, Белатра, Новоматик. Широкий выбор игр, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества, функции и темы. Кроме того, игровой клуб регулярно обновляет свой веб-сайт и добавляет новые игровые автоматы. Из последних новинок:
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Twisted Sister;
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Ultra Burn;
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24 Hour Grand Prix;
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Buffalo Respin;
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Amazon Warrior;
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Night Wolves RHFP;
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Blackjack Cats;
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WildFire (Slotmill);
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Pig of Fortune;
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Pirate's Quest (GONG Gaming).
Игроки, которым быстро наскучили вращающиеся барабаны, могут играть в классические настольные игры: европейскую рулетку, классическую серию Blackjack Gold, 3D-баккару, испанский блэкджек, покер и многое другое.
Акции и бонусы
Казино Вулкан предлагает своим игрокам неплохие бонусы, которые включают:
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удвоение суммы первого депозита (при внесении от 500 до 5000 руб.);
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от 10% на каждое последующее пополнение на сумму от 1 тыс. руб.;
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250 балов при регистрации;
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наборы фриспинов для слотов.
Для того чтобы игрок мог вывести денежный приветственный бонус, его необходимо отыграть в 30-ти кратном размере.
Пополнение и вывод
Пополнение счета в казино Вулкан осуществляется множеством способов:
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Visa/MasterCard;
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WebMoney;
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Киви;
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Яндекс-деньги.
Выводить деньги со счета можно только на те же расчетные счета, с которых было выполнено пополнение депозита.
При первом выводе игрока попросят верифицировать аккаунт и предоставить скан-копии паспорта.
Служба поддержки в казино Вулкан отвечает практически молниеносно. Кроме онлайн-чата, можно позвонить по телефону, либо же написать письмо по электронной почте.
Выводы
Казино Вулкан является классическим представителем бренда. Отличный выбор игр и молниеносно отвечающая поддержка, не замечено проблем с выплатами. Казино является неплохим выбором для игроков всех уровней.
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