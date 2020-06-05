Обзор казино Вулкан от vulkanum.info

Онлайн казино Вулкан является одним из самых известных и надежных имен в индустрии азартных игр. Линейка игровых клубов, адреса которых можно посмотреть на https://vulkanum.info/vse-casino-vulkan/, была создана около двадцати лет назад с целью предоставить надежную, безопасную и честную платформу для людей, которые любят азартные игры.

Наиболее яркие представители линейки в рейтинге vulkanum.info:

Вулкан Удачи;

Вулкан 24;

Vulkan Stars;

Vulkan Platinum;

Вулкан Россия;

Vulkan Deluxe.

Общее описание

Оператор предлагает впечатляющий выбор игровых автоматов, карточных и настольных игр. Он также предоставляет выгодные бонусы и акции, круглосуточную поддержку клиентов и множество вариантов пополнения счета и вывода средств.

Преимущества:

Щедрый приветственный бонус 200 долларов;

Привлекательная пятиуровневая VIP-программа;

Огромный выбор игр.

Игры в Vulkan Casino работают на базе некоторых крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения. Некоторые из них: НетЕнт, Play'n GO, Микрогейминг, Evolution Gaming, Белатра, Новоматик. Широкий выбор игр, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества, функции и темы. Кроме того, игровой клуб регулярно обновляет свой веб-сайт и добавляет новые игровые автоматы. Из последних новинок:

Twisted Sister;

Ultra Burn;

24 Hour Grand Prix;

Buffalo Respin;

Amazon Warrior;

Night Wolves RHFP;

Blackjack Cats;

WildFire (Slotmill);

Pig of Fortune;

Pirate's Quest (GONG Gaming).

Игроки, которым быстро наскучили вращающиеся барабаны, могут играть в классические настольные игры: европейскую рулетку, классическую серию Blackjack Gold, 3D-баккару, испанский блэкджек, покер и многое другое.

Акции и бонусы

Казино Вулкан предлагает своим игрокам неплохие бонусы, которые включают:

удвоение суммы первого депозита (при внесении от 500 до 5000 руб.);

от 10% на каждое последующее пополнение на сумму от 1 тыс. руб.;

250 балов при регистрации;

наборы фриспинов для слотов.

Для того чтобы игрок мог вывести денежный приветственный бонус, его необходимо отыграть в 30-ти кратном размере.

Пополнение и вывод

Пополнение счета в казино Вулкан осуществляется множеством способов:

Visa/MasterCard;

WebMoney;

Киви;

Яндекс-деньги.

Выводить деньги со счета можно только на те же расчетные счета, с которых было выполнено пополнение депозита.

При первом выводе игрока попросят верифицировать аккаунт и предоставить скан-копии паспорта.

Служба поддержки в казино Вулкан отвечает практически молниеносно. Кроме онлайн-чата, можно позвонить по телефону, либо же написать письмо по электронной почте.

Выводы

Казино Вулкан является классическим представителем бренда. Отличный выбор игр и молниеносно отвечающая поддержка, не замечено проблем с выплатами. Казино является неплохим выбором для игроков всех уровней.

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