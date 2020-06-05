 Обзор казино Вулкан от vulkanum.info | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат у Першій лізі буде дограно
Сьогодні 12:54 313
Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії
Сьогодні 13:25 654
Ліщинська закликала президента ФЛАУ не триматися за свою посаду
Сьогодні 13:11 209
Андрій Шевченко відвідає українських військових у головному клінічному шпиталі
Сьогодні 12:29 229
У Динамо є дві кандидатури на посаду головного тренера
Сьогодні 09:24 871
Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо - потрібно думати
Сьогодні 08:23 564
Зінченко: Мене у Манчестер Сіті підписували 58 гравцем для оренди
Сьогодні 00:20 2030
Багатскіс: Леня і Михайлюка у збірній України поки не буде
Вчора 22:10 606
Тренер хорватського клубу бажає очолити київське Динамо
Вчора 21:09 1618
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Вчора 20:24 5423
Блоги
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
03.06.2020 20:47 864
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу Valeriy Ruchka
03.06.2020 20:03 811
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
03.06.2020 20:01 8203
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2020 18:29 1260
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2020 17:56 1812
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
03.06.2020 16:40 485
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2020 11:00 1296
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
03.06.2020 09:41 556 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
02.06.2020 18:16 1879
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
02.06.2020 12:33 1206
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:55 Бокс Головкін не претендує на бій з Альваресом 158
13:40 Футбол Роналду став першим футболістом-мільярдером 894
13:37 Бокс Кличко проти коронавірусу: гру завантажили понад 2 мільйонів користувачів 257
13:25 Бокс Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії 654
13:23 Блог Обзор казино Вулкан от vulkanum.info 157
13:21 Блог Игровые автоматы за смс на azart-zone.info 134
13:11 Легка атлетика Ліщинська закликала президента ФЛАУ не триматися за свою посаду 209
12:54 Футбол Чемпіонат у Першій лізі буде дограно 313
12:42 Блог Життя — не музика. Ястремська стала героїнею невеликого ролика 401
12:41 Футбол Кремінь відмовився від участі у чемпіонаті Першої ліги 1009
12:29 Футбол Андрій Шевченко відвідає українських військових у головному клінічному шпиталі 229
12:25 Футбол Гравцем Зорі цікавився клуб зі Словенії 574
12:10 Футбол Мілевський: Динамо було готове супер, але є такі футболісти, як Марлос 1058
12:06 Блог Арбітр показав гравцеві середній палець і червону картку 524
11:55 Футбол Черкащина пропонує розширити Першу лігу 830
11:40 Бокс Президент WBC: Поєдинок Ф'юрі з Джошуа - це шанс об'єднати всі титули 295
11:25 Пряма трансляція Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 189
11:24 Футбол На Раду ліг ПФЛ приїхали 10 клубів Першої ліги з 16-ти 760
11:10 Футбол Визначили найпопулярніший клуб в АПЛ 945
10:51 Футбол Вже вісім клубів Першої ліги просять не відновлювати чемпіонат 923
10:33 Баскетбол НБА оголосила дату відновлення чемпіонату 744
10:28 Блог Уболівальники напали на автобус Бенфіки, постраждали два футболіста 364
10:15 Футбол Минай вимагає відмовитися від переголосування і завершити чемпіонат без догравання 1084
09:57 Футбол Гендиректор Металіста 1925: Знаю клуб, де був чіткий наказ не грати 999
09:41 Бокс Президент WBC: У Вайта ще буде шанс провести титульний бій 1016

Обзор казино Вулкан от vulkanum.info

Сьогодні 13:23 Дима Копий 157 0
Обзор казино Вулкан от vulkanum.info

Онлайн казино Вулкан является одним из самых известных и надежных имен в индустрии азартных игр. Линейка игровых клубов, адреса которых можно посмотреть на https://vulkanum.info/vse-casino-vulkan/, была создана около двадцати лет назад с целью предоставить надежную, безопасную и честную платформу для людей, которые любят азартные игры. 

Наиболее яркие представители линейки в рейтинге vulkanum.info:

  • Вулкан Удачи;

  • Вулкан 24;

  • Vulkan Stars;

  • Vulkan Platinum;

  • Вулкан Россия;

  • Vulkan Deluxe.

Общее описание

Оператор предлагает впечатляющий выбор игровых автоматов, карточных и настольных игр. Он также предоставляет выгодные бонусы и акции, круглосуточную поддержку клиентов и множество вариантов пополнения счета и вывода средств.

Преимущества:

  • Щедрый приветственный бонус 200 долларов;

  • Привлекательная пятиуровневая VIP-программа;

  • Огромный выбор игр.

Игры в Vulkan Casino работают на базе некоторых крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения. Некоторые из них: НетЕнт, Play'n GO, Микрогейминг, Evolution Gaming, Белатра, Новоматик. Широкий выбор игр, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества, функции и темы. Кроме того, игровой клуб регулярно обновляет свой веб-сайт и добавляет новые игровые автоматы. Из последних новинок:

  • Twisted Sister;

  • Ultra Burn;

  • 24 Hour Grand Prix;

  • Buffalo Respin;

  • Amazon Warrior;

  • Night Wolves RHFP;

  • Blackjack Cats;

  • WildFire (Slotmill);

  • Pig of Fortune;

  • Pirate's Quest (GONG Gaming).

 Игроки, которым быстро наскучили вращающиеся барабаны, могут играть в классические настольные игры: европейскую рулетку, классическую серию Blackjack Gold, 3D-баккару, испанский блэкджек, покер и многое другое.

Акции и бонусы

Казино Вулкан предлагает своим игрокам неплохие бонусы, которые включают:

  • удвоение суммы первого депозита (при внесении от 500 до 5000 руб.);

  • от 10% на каждое последующее пополнение на сумму от 1 тыс. руб.;

  • 250 балов при регистрации;

  • наборы фриспинов для слотов.

Для того чтобы игрок мог вывести денежный приветственный бонус, его необходимо отыграть в 30-ти кратном размере.

Пополнение и вывод

Пополнение счета в казино Вулкан осуществляется множеством способов:

  • Visa/MasterCard;

  • WebMoney;

  • Киви;

  • Яндекс-деньги.

Выводить деньги со счета можно только на те же расчетные счета, с которых было выполнено пополнение депозита.

При первом выводе игрока попросят верифицировать аккаунт и предоставить скан-копии паспорта.

Служба поддержки в казино Вулкан отвечает практически молниеносно. Кроме онлайн-чата, можно позвонить по телефону, либо же написать письмо по электронной почте.

Выводы

Казино Вулкан является классическим представителем бренда. Отличный выбор игр и молниеносно отвечающая поддержка, не замечено проблем с выплатами. Казино является неплохим выбором для игроков всех уровней. 

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()