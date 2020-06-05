Игровые автоматы за смс на azart-zone.info

Играть в слоты на смартфоне или планшете — отличный вариант времяпровождения, способ развлечься и скоротать время во время поездки, рабочего перерыва и в другое любое время. Лучшие игровые автоматы проекта azart-zone.info позволяют играть полностью бесплатно, используя возможности демонстрационного режима, а также делать ставки на реальные деньги онлайн, пополняя баланс со счета мобильного оператора связи.

Как играть в слоты за смс или со счета мобильного

Игровые автоматы (слоты) с пополнением депозита за смс очень популярны у тех игроков, которые предпочитают использовать различные гаджеты (смартфоны или планшеты). Удобное пополнение со счета оператора, а также мгновенное зачисление на баланс, позволяют сделать ставку на реальные деньги, а также быстро вывести полученный выигрыш.

Полезная информация! За такой вариант пополнения все операторы связи и сами игровые клубы берут достаточно высокие комиссии, точный размер которых указан в правилах.

Как внести деньги на баланс с мобильного

Внести депозит в игровом клубе с мобильного счета можно двумя способами:

через текстовое сообщение;

отправкой перевода на другой счет.

Пошаговая инструкция:

зарегистрируйтесь на игровом портале при помощи Email или учетных записей в социальных сетях;

найдите раздел "Касса" в кабинете игрока;

выберите нужный способ пополнения;

укажите вносимую сумму депозита и номер телефона, с которого будет отправлен платеж;

отправьте сообщение на номер, указанный системой;

проверьте поступление денег на счет.

Важно! Во всех казино есть ряд требований и правил, счет нельзя пополнить на кредитные деньги, предоставляемые мобильным оператором, запрещено использовать чужие номера телефонов.

Доступно пополнение казино переводом с мобильных номеров следующих операторов:

Мегафон;

МТС;

Билайн;

TELE2.

В каких казино можно играть на СМС

Лучшими игровыми клубами являются:

Фараон;

Слотозал;

Вулкан;

Адмирал;

Миллионъ.

В какие игры лучше играть

Игры для мобильных должны отличаться адаптивным дизайном, который сам подстраивается под нужное разрешение экрана и технические возможности гаджета. По мнению пользователей портала azart-zone.info и составленному рейтингу, лучше всего играть за СМС в следующие слоты.

Dragon Pearls: Hold & Win (Жемчужины дракона: держи и выигрывай);

Book of Sun: Multi Chance (Книга солнца: Мультишанс);

Sticky Joker (Липкий Джокер);

Immortal Romance (Бессмертный роман);

Rise of Merlin (Восхождение Мерлина);

Piggy Riches Megaways (Богатства свинок);

Great Panda (Великий панда);

Elven Princesses (Одиннадцать принцесс);

Extra Chilli (Экстра чили);

Sausage Party (Сосисочная вечеринка);

Book of Oz (Книга Оз).

Все из указанных слотов имеют красочный дизайн и интересный геймплей, прекрасно адаптированы для мобильных платформ и отличаются высоким коэффициентом возврата и множеством бонусов.

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