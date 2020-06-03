Онлайн курсы спортивного менеджмента и маркетинга

Джерело - Чемпіон.

Многие мечтают работать в области спорта. И наступивший кризис - идеальная возможность превратить мечту в реальность. Миру спорта в Украине сейчас как никогда понадобятся профессионалы, способные реформировать отрасль.

4 июнz 2020 года стартует 4-месячный онлайн курс "Спортивный менеджмент и маркетинг". Курс специально разработан для комплексного изучения индустрии спорта. Он подходит как для тех, кто только хочет работать в спортивной сфере, так и для повышения квалификации действующих специалистов.

Программа курса состоит из 48 лекций по 2 часа (96 часов контента) и разбита на 8 блоков:

Маркетинг

Спонсорство

Менеджмент

Клубный менеджмент

СМИ и PR

Современные технологии

Digital

Управление объектами

Главная особенность курса - его доступность для всех желающих. Все лекции круглосуточно доступны онлайн в личном кабинете, и вы сможете их слушать в удобное для вас время. При этом каждый слушатель может задавать уточняющие вопросы лекторам и также получать ответы на них в личном кабинете.

Программа включает в себя теорию, практику, разборов реальных кейсов, лекции действующих экспертов спортивной индустрии из разных стран. Мы убеждены, что теоретические знания без практики не эффективны. Поэтому все наши ученики в обязательном порядке выполняют практические задания на базе реальных спортивных организаций.

В отличие от зарубежных аналогов, наш курс учитывает современные экономические и спортивные реалии Украины. Он разработан действующими практиками, работающими в индустрии спорта сегодня. Лекции иностранных спикеров переведены на русский язык для комфортного усвоения программы курса.

Лекторы курса - действующие практики из разных стран. В рамках курса своими знаниями поделится более 40 экспертов. Кроме того, для слушателей курса будут организованы эксклюзивные закрытые вебинары с представителями спортивной индустрии для обмена опытом.

Стоимость полного курса - $190, что значительно ниже зарубежных аналогов. Акционная цена действительна до 8 июня.

Подробнее о курсе можно прочитать на сайте.

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