Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса

Для контроля веса важна системность и дисциплина. Поэтому, рекомендуем установить одно из бесплатных приложений для отслеживания веса и индекса массы тела.

Приложения из нашей подборки подходят для Android и для IOS.

aktiBMI – дневник массы тела

В этом приложении вы можете указать, сколько хотите весить и фиксировать поточную массу тела. Программа составит график ваших успехов и будет отображать количество килограммов, которые ещё нужно сбросить или же набрать для достижения цели. Также приложение определяет ИМТ (индекс массы тела).

Так вы сможете выяснить, какой у вас вес: недостаточный, избыточный или нормальный. Помимо килограммов, aktiBMI просчитывает процент жировой ткани и мышц. А с каждым новым достижением приложение отправляет мотивирующее уведомление.

Lose It!

Перед началом работы с программой, вам нужно будет ввести текущую массу тела, рост, пол и желаемый вес. А потом Lose It! превратит достижение цели в увлекательную игру. За каждый успех или неудачу вы получите виртуальный бейдж с соответствующей надписью. А ещё в приложении есть внутренняя социальная сеть, где вы можете делиться с друзьями своими достижениями, рецептами и фотографиями.

Кроме веса можно отслеживать количество потребляемых калорий и уровень физической активности. Также в Lose It! есть большая база полезных рецептов, упражнений и описаний продуктов.

Интерфейс приложения доступен на английском языке.

Дневник веса и ИМТ

Очень простое и удобное приложение, где вы сможете отслеживать изменения своего веса. Просто вводите дату и вес в дневник приложения. Информация о ваших успехах доступна в любой момент в виде списка или графиков. Также программа может рассчитать ИМТ и определить, какой вес самый оптимальный для вас.

Трекер Веса

В Трекере Веса вы можете указать желаемую массу тела и задать конкретные сроки для её достижения. В дневнике веса будет находиться вся информация о вашей динамике, полезные советы и детальный анализ результатов. Также приложение может рассчитать ИМТ. Красивый интерфейс и мотивирующие цитаты сделают процесс достижения цели более приятным и легким.

WeightFit

WeightFit – максимально простое в использовании приложение. В нем не нужно создавать аккаунт. Просто открываете его, вводите свой возраст, рост, пол и вес и начинаете отслеживать изменения. Все данные будут формироваться в график с указанием текущего, среднего и желаемого веса. Вы сможете оценить результаты за последнюю неделю или месяц, а также открыть вкладку со всеми записями.

На основе данных приложение рассчитает предполагаемый срок для достижения желаемого веса. А чтобы не забывать взвешиваться, в настройках можно активировать функцию ежедневных напоминаний.

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