 Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо підшукало заміну Михайличенку у Туреччині
Сьогодні 12:15 4076
Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде
Сьогодні 14:14 340
Футболісти Карпат ще не скоро повернуться до футболу – лікар УАФ
Сьогодні 12:29 587
Попов: Порушень правил з мого боку в моменті з Степаненком не було
Сьогодні 10:19 1368
Ткніть себе пальцем в око: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова
Сьогодні 08:29 1685
Назарина: У гравців Карпат немає симптомів коронавірусу
Сьогодні 08:13 1392
Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали
Вчора 21:10 634
У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону
Вчора 13:44 721
У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу
Вчора 12:38 2396
Турецький клуб хоче продовжити оренду Кайоде у Шахтаря
Вчора 12:13 977
Блоги
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:56 563
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
Сьогодні 16:40 214
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 785
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:41 376 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 1441
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 12:33 1060
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 831
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:41 561
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:02 844
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.06.2020 14:31 487
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:10 Футбол Колос придбав першого африканського гравця в історії команди 258
17:56 Блог 23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 577
17:55 Футбол Манчестер Сіті має намір підписати півзахисника Барселони 249
17:40 ММА Протестувальники в США спалили зал тренера Тоні Фергюсона 413
17:25 Футбол Ліверпуль має намір орендувати Дембеле 314
17:10 ММА Корм'є: Мак-Грегор не заслуговує на реванш з Хабібом 461
16:55 Футбол Барселона вдруге хотіла зменшити зарплату футболістів 449
16:40 Бокс Найкращий боксер світу несподівано змінив суперника 915
16:40 Блог Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса 215
16:25 Футбол Сьомін може очолити російський клуб 818
16:10 Футзал Сайт донецького клубу, який прийняли у чемпіонат Росії, перестав працювати 558
15:56 Футбол Калітвінцев: Конспекти Лобановського вже не актуальні 1045
15:45 Футбол Ібрагімович може відновитися до матчу з Ювентусом 590
15:30 Баскетбол Прометей створить жіночу команду 729
15:14 Бокс Ф'юрі та Вайлдер домовилися про третій бій 1261
14:59 Футбол Тайво: Суркіс дивовижний чоловік 714
14:45 Шахи У Федерації шахів України назвали імовірність матчу з Росією 810
14:31 Футбол Арсенал намагається втримати Обамеянга величезною зарплатою 716
14:14 Футбол Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде 340
13:59 Бокс Тривожний сигнал для Усика: Промоутер українця скасував три вечори боксу 2322
13:45 Хокей Тренер Дніпра очолив молодіжну збірну України 1367
13:31 Бокс Ломаченко та Лопес ухвалили важливе рішення щодо бою 1426
13:16 Футбол Реал визначився з трансфером Санчо 986
12:58 Футбол Дембеле хоче перейти у Ювентус 1037
12:46 Футбол Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота 1008

Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса

Сьогодні 16:40 Дима Копий 215 0
Для контроля веса важна системность и дисциплина. Поэтому, рекомендуем установить одно из бесплатных приложений для отслеживания веса и индекса массы тела.

Приложения из нашей подборки подходят для Android и для IOS.

aktiBMI – дневник массы тела

 

 

В этом приложении вы можете указать, сколько хотите весить и фиксировать поточную массу тела. Программа составит график ваших успехов и будет отображать количество килограммов, которые ещё нужно сбросить или же набрать для достижения цели. Также приложение определяет ИМТ (индекс массы тела).

Так вы сможете выяснить, какой у вас вес: недостаточный, избыточный или нормальный. Помимо килограммов, aktiBMI просчитывает процент жировой ткани и мышц. А с каждым новым достижением приложение отправляет мотивирующее уведомление.

Lose It!

Перед началом работы с программой, вам нужно будет ввести текущую массу тела, рост, пол и желаемый вес. А потом Lose It! превратит достижение цели в увлекательную игру. За каждый успех или неудачу вы получите виртуальный бейдж с соответствующей надписью. А ещё в приложении есть внутренняя социальная сеть, где вы можете делиться с друзьями своими достижениями, рецептами и фотографиями.

 

Кроме веса можно отслеживать количество потребляемых калорий и уровень физической активности. Также в Lose It! есть большая база полезных рецептов, упражнений и описаний продуктов. 
Интерфейс приложения доступен на английском языке.

Дневник веса и ИМТ

Очень простое и удобное приложение, где вы сможете отслеживать изменения своего веса. Просто вводите дату и вес в дневник приложения. Информация о ваших успехах доступна в любой момент в виде списка или графиков. Также программа может рассчитать ИМТ и определить, какой вес самый оптимальный для вас.

 

Трекер Веса

В Трекере Веса вы можете указать желаемую массу тела и задать конкретные сроки для её достижения. В дневнике веса будет находиться вся информация  о вашей динамике, полезные советы и детальный анализ результатов. Также приложение может рассчитать ИМТ. Красивый интерфейс и мотивирующие цитаты сделают процесс достижения цели более приятным и легким.

 

WeightFit

WeightFit – максимально простое в использовании приложение. В нем не нужно создавать аккаунт. Просто открываете его, вводите свой возраст, рост, пол и вес и начинаете отслеживать изменения. Все данные будут формироваться в график с указанием текущего, среднего и желаемого веса. Вы сможете оценить результаты за последнюю неделю или месяц, а также открыть вкладку со всеми записями.

На основе данных приложение рассчитает предполагаемый срок для достижения желаемого веса. А чтобы не забывать взвешиваться, в настройках можно активировать функцию ежедневных напоминаний.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()