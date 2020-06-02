Джерело - Чемпіон.

У Канаді випускають пиво в честь легендарного українського футболіста і нинішнього тренера національної збірної Андрія Шевченка.

Не зовсім зрозуміло, чому воно саме темне, а на етикетці красується дев'ятка (можливо, на честь дня народження Тараса Шевченка), але зі зворотного боку написано, що це дуже довга історія.

"Так, ми знаємо, що він грав під 7-м номером, це довга історія. Приголомшливе солодке пиво з гірчинкою, непросте, як сам Київ, як великий український нападник, який поєднує історію, талант і драматичність",- зазначено на звороті банки.

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