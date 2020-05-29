Джерело - Чемпіон.

Тренер Олександра Усика поділився спогадами про підготовку збірної україни з боксу до Олімпійських ігор в Лондоні.

"Дорогі глядачі, чому була вдалою Олімпіада 2012 у Лондоні для української боксерської збірної? Тому що, так тренувалися!, - написав спеціаліст.

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