Джерело - Чемпіон.
Тренер Олександра Усика поділився спогадами про підготовку збірної україни з боксу до Олімпійських ігор в Лондоні.
"Дорогі глядачі, чому була вдалою Олімпіада 2012 у Лондоні для української боксерської збірної? Тому що, так тренувалися!, - написав спеціаліст.
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Дорогие зрители, почему была удачной Олимпиада 2012 в Лондоне для Украинской боксерской сборной? Потому что, так тренировались!!! На волейбольной площадке играли: Анатолий Николаевич, @lomachenkovasiliy, @koloss17 ➡️против @serge_lapin @usykaa @berinchyk @real_khytrov #london #ukraine #london2012 #boxing #teamusyk #papachenko #loma #lomus
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