Про змову в Першій лізі, та неробство ПФЛ та УАФ - Сергій Стороженко

Джерело - Чемпіон.

Stargorod sport записав інтерв'ю із Сергієм Стороженком, головою наглядової ради Металіст 1925, людиною, яка 13 років працювала першим віцепрезидент Федерації футболу України.

Його коментар щодо ситуації з дограванням або не дограванням Першої ліги виявився настільки широким, що автори вирішили опублікувати його окремо, допоки готується велике інтерв'ю на всі інші теми. Тож, слухайте, про клуби, які вступили в змову, щоб не продовжувати змагання у Першій лізі, неробство ПФЛ та УАФ та чи може припинити своє існування Металіст 1925, якщо футбол не поновиться?

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua