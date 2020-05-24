Джерело - Чемпіон.
Молодша донька президента Динамо Ігоря Суркіса Яна провела час в компанії гравця Динамо U-19 Крістіаном Біловаром.
Відповідне фото опублікувала сама дівчина в своїму Instagram.
Молоді люди весело проводили закупівлю продуктів в одному з супермаркетів столиці.
19-річний Біловар не зіграв жодного матчу за основну команду Динамо, однак в U-19 він є одним з провідних виконавців.
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