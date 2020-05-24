25 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Патрік Клюйверт увійшов в історію 24 травня 1995 року, коли забив гол у ворота Мілана. Він став наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів в історії - 18 років і 327 днів.
М'яч Клюйверта так і залишився єдиним - 1:0, що принесло команді Луї ван Гаалу трофей.
Після Аякса Клюйверт виступав за Мілан, Барселону, Ньюкасл, Валенсію, ПСВ і Лілль, завоювавши в сумі дев'ять трофеїв.
1995 - Patrick Kluivert vs AC Milan @AFCAjax || @AFCAjax_EN || @PatrickKluivert pic.twitter.com/cxYyQ6iHLy— Futbol Lokali © (@futbollokali) May 24, 2020
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