25 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Патрік Клюйверт увійшов в історію 24 травня 1995 року, коли забив гол у ворота Мілана. Він став наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів в історії - 18 років і 327 днів.

М'яч Клюйверта так і залишився єдиним - 1:0, що принесло команді Луї ван Гаалу трофей.

Після Аякса Клюйверт виступав за Мілан, Барселону, Ньюкасл, Валенсію, ПСВ і Лілль, завоювавши в сумі дев'ять трофеїв.

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