Джерело - Чемпіон.

Напередодні в України святкували День вишиванки.

Не залишилися осторонь і українські спортсменки, які вражали своїми вишуканами нарядами.

Ганна Різатдінова

Ольга Харлан

Еліна Світоліна

Лілія Подкопаєва

Ольга Саладуха

Юлія Журавок

Юлія Ткач

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