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Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу
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Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу

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Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в України святкували День вишиванки.

Не залишилися осторонь і українські спортсменки, які вражали своїми вишуканами нарядами.

Ганна Різатдінова

 
 
 
 
 
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З днём вишиванки 🌻🇺🇦 ⠀ #деньвишиванки @foberini

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Ольга Харлан

 
 
 
 
 
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21 травня - День Вишиванки!👏🏻 Зі святом вас! 🇺🇦⠀ Style: @yuliya_magdych 💕⠀ #ukrainiantraditions #ukrainegirl #proud #love #beauty

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Еліна Світоліна

Лілія Подкопаєва

 
 
 
 
 
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Вышиванка -изысканный символ Украины!🌺 #vyshyvankaday #ukraine #symbol #embroidery #ornament

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Ольга Саладуха

Юлія Журавок

 
 
 
 
 
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Встає над світом щире сонце вранці І землю гріє променем ясним. А я іду по світу в вишиванці. Я —українец❤️І горджуся цим. В нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня, вічна й дуже славна. В культурі й до сьогодні збереглась. Ані вікам, ні моді не здолати... Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрій, надій багато І ти традиції забути не спіши.Зі святом Україно!❤️

Публикация от ✨yuliya_zhuravok✨ (@yuliya_zhuravok)

Юлія Ткач

 
 
 
 
 
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З Днем вишиванки 🇺🇦❤️ #деньвишиванки #вишиванкаday #люблюукраїну #україна

Публикация от Tkach Yuliia (@tkach_yuliya)

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