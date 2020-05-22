Джерело - Чемпіон.
Напередодні в України святкували День вишиванки.
Не залишилися осторонь і українські спортсменки, які вражали своїми вишуканами нарядами.
Ганна Різатдінова
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Ольга Харлан
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21 травня - День Вишиванки!👏🏻 Зі святом вас! 🇺🇦⠀ Style: @yuliya_magdych 💕⠀ #ukrainiantraditions #ukrainegirl #proud #love #beauty
Еліна Світоліна
Лілія Подкопаєва
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Вышиванка -изысканный символ Украины!🌺 #vyshyvankaday #ukraine #symbol #embroidery #ornament
Ольга Саладуха
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День вишиванки 💜 #вишіванка #коднації #бережімотрадиції ________________________________________________________________________________#цінуємоукраїнське #депутат #памятаємосвоюісторію #традиції #traditional #lovethis #may #haveaniceday #beautiful #ukrainetraditions #ukrainefashion #casualstyle #deputy #sportwomen #happywomen #sportlife #spring #saladukha #успетьвсе #slimgirl #вру #lovemywork #lovemylife #mood #smile #behappyandsmile #keepcalm
Юлія Журавок
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Встає над світом щире сонце вранці І землю гріє променем ясним. А я іду по світу в вишиванці. Я —українец❤️І горджуся цим. В нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня, вічна й дуже славна. В культурі й до сьогодні збереглась. Ані вікам, ні моді не здолати... Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрій, надій багато І ти традиції забути не спіши.Зі святом Україно!❤️
Юлія Ткач
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З Днем вишиванки 🇺🇦❤️ #деньвишиванки #вишиванкаday #люблюукраїну #україна
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