 Українець готується побити світовий рекорд росіянина | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Дмитро Копій: Український футзал убив Лисенчук
Сьогодні 18:51 357 1
Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ
Сьогодні 20:38 449
Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 19:58 349
Помер легендарний тренер клубу НБА
Сьогодні 18:55 524
Красюк: Берінчик готовий боксувати з Ломаченком
Сьогодні 17:25 1700
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха
Сьогодні 16:26 2008
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 15:19 497
Захисник Шахтаря зламав ногу
Сьогодні 13:42 1257
Фенербахче планує підписати Тайсона
Сьогодні 10:47 987
Шахтар домовився з Динамо про матч УПЛ в Києві
Сьогодні 08:46 2745
Блоги
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:42 147
Українець готується побити світовий рекорд росіянина
Українець готується побити світовий рекорд росіянина Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:49 586
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:26 1996
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:19 495
Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати
Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати Valeriy Ruchka
Вчора 09:33 1006
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:42 Блог Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу 203
20:38 Футбол Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ 449
20:23 Футбол Бєсєдін: Нехай це відео буде уроком - не повторюйте моїх помилок 1177
20:08 Теніс Осака стала рекордсменкою світового спорту за сумою призових 817
19:58 Пряма трансляція Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 349
19:53 Футбол Славія не переграла Городею у 10 турі чемпіонату Білорусі 776
19:49 Блог Українець готується побити світовий рекорд росіянина 591
19:39 Футбол Шовковський готовий одного разу стати головним тренером 1663
19:25 Бокс Ломаченко вимагає залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП 2318
19:10 Футбол Динамо - Рух 0:0. Огляд матчу 1512
18:55 Баскетбол Помер легендарний тренер клубу НБА 524
18:51 Футзал Дмитро Копій: Український футзал убив Лисенчук 357 1
18:39 Бокс Красюк: Можемо швидко зробити Хижняка чемпіоном світу 1952
18:25 Футбол Бакалов: У матчі з Динамо ми ніякого автобуса не ставили 1291
18:09 Футбол Капітан Олександрії через травму може завершити кар'єру футболіста 1853
17:55 Біатлон Скандальний тренер Логінова очолить збірну Болгарії 1469
17:40 Футбол Луганська Зоря погодилася дограти чемпіонат у Києві 1890 1
17:25 Бокс Красюк: Берінчик готовий боксувати з Ломаченком 1700
17:10 Теніс Стаховський і Бондар виграли матч змішаного розряду у Будапешті 1565
16:55 Бокс Джошуа: Бій у Хорватії - один з варіантів 1721
16:39 Футбол Тренер Інгульця: Футболіст не може піти працювати трактористом 1892
16:26 Блог Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха 2008
16:25 Футбол Німан - Торпедо-БелАЗ 3:1. Огляд матчу 1543
16:09 Футбол Олександрія переграла Ворсклу у неймовірному матчі 2443
15:58 Бокс Історія дня. Як Віталія Кличка примушували носити воду 1877

Українець готується побити світовий рекорд росіянина

Сьогодні 19:49 Андрій Твердохліб 591 0
Українець готується побити світовий рекорд росіянина

Джерело - Український інтерес.

Курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатийи готується до встановлення світового рекорду.

18 травня встановив унікальний рекорд – 1 001 раз виконав вправу “Підйом переворотом на перекладині” за 3 години 24 хвилини.

"Я дізнався від свого тренера Василя Пронтенка про те, що в нашому виші встановили рекорд – курсант 115 разів виконав цю вправу. Я ж вирішив встановити свій. Спочатку виконав лише 50 разів. Мені сподобалося, тому продовжив: виконав 100, 300, 500 разів, а 18 травня − 1 001. Наступним кроком планую побити світовий рекорд: зробити підйом переворотом понад 1 400 разів", – розповів Косатий в коментарі Українському інтересу.

“Для мене дуже важливо перемогти росіянина. Я відчуваю, що зможу це зробити. Впевнений, що мені під силу встановити світовий рекорд”, – підкреслив український спортсмен. За словами Косатого, йому дуже допомагає підтримка батьків, рідних та друзів.

Нагадаємо, ісландський актор вставив світовий рекорд у становій тязі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()