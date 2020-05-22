Українець готується побити світовий рекорд росіянина

Джерело - Український інтерес.

Курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Дмитро Косатийи готується до встановлення світового рекорду.

18 травня встановив унікальний рекорд – 1 001 раз виконав вправу “Підйом переворотом на перекладині” за 3 години 24 хвилини.

"Я дізнався від свого тренера Василя Пронтенка про те, що в нашому виші встановили рекорд – курсант 115 разів виконав цю вправу. Я ж вирішив встановити свій. Спочатку виконав лише 50 разів. Мені сподобалося, тому продовжив: виконав 100, 300, 500 разів, а 18 травня − 1 001. Наступним кроком планую побити світовий рекорд: зробити підйом переворотом понад 1 400 разів", – розповів Косатий в коментарі Українському інтересу.

“Для мене дуже важливо перемогти росіянина. Я відчуваю, що зможу це зробити. Впевнений, що мені під силу встановити світовий рекорд”, – підкреслив український спортсмен. За словами Косатого, йому дуже допомагає підтримка батьків, рідних та друзів.

Нагадаємо, ісландський актор вставив світовий рекорд у становій тязі.

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