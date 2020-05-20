 Історія клубу. Вольфсбург | Блоги | Champion.com.ua
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Історія клубу. Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Історія німецького футболу з кінця дев'ятнадцятого століття і до наших днів наповнена неймовірними злетами і падіннями, тріумфи і поразками. Разом з проєктом Megogo дізнайтеся більше про легендарні команди, проживши найцікавіші моменти разом з титанами настільки популярного в Німеччині виду спорту.

Вольфсбург

Повна назва: Verein für Leibesübungen Wolfsburg e. V.

Прізвисько: вовки, 

Дата заснування: 12.09.1945

Стадіон: Фольксваген-Арена

Офіційний сайт: https: //www.vfl-wolfsburg.de/

Основні кольори: білий, зелений

Вольфсбург (VfL Wolfsburg) - футбольний клуб, що належить концерну Volkswagen AG. Футбольний клуб, заснований робочими автомобільного концерну Фольксваген у 1945 році після закінчення Другої Світової Війни.

Вольфсбург базується в однойменному місті, що в Нижній Саксонії. За командою закріпилося прізвисько "вовки".

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