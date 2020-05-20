Джерело - Чемпіон.

Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону 2019/20 і тепер пресслужба Української хокейної ліги пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті третій місяць чемпіонату Української хокейної ліги.

У ТОП-10 шайб листопада сезону 2019/20 потрапили найвидовищніші голи - від технічних шайб у падінні і точної гри на добиванні до потужних кидків і сольних проходів.

У добірці представлені:

1. Точний кидок від форварда Донбасу Севастьяна Карпенка, який зловив відмінний пас від свого партнера;

2. Сольна контратака від капітана Білого Барса Владислава Куцевича;

3. Гол в падінні від Олександра Матерухіна в складі Донбасу;

4. Гол з розвороту в меншості від гравця Кременчука Єгора Серанова;

5. Швидкий індивідуальний прохід юного форварда Дніпра Артема Целогородцева;

6. Обхід з-за воріт і точний гол від лідера Кременчука Дмитра Орлова;

7. "Розстріл" з ближньої дистанції від нападника "містян" Тимура Гриценка;

8. Кидок в ближню дев'ятку від Олександра Пукса в складі Кременчука;

9. Технічна гра на добиванні від кращого бомбардира донеччан Іллі Коренчука;

10. Шайба, відправлена точно над плечем голкіпера, від нападника Дніпра Микити Коваленка.

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