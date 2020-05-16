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Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
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Айнтрахт - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 19:19 1496
Новоспечений кандидат в президенти УПЛ озвучив головні пріоритети
Сьогодні 15:04 1062
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Сьогодні 14:46 437
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
Сьогодні 13:12 645
Німецька преса оприлюднила календар Формули-1 на цей сезон
Сьогодні 12:44 2419
Гент влітку відпустить Яремчука
Вчора 21:31 2076
Соболь із Брюгге офіційно став чемпіоном Бельгії
Вчора 21:14 1207
Ф'юрі не планує битися з Усиком
Вчора 20:55 2191
Матч Шахтар – Динамо може відбутися у Києві
Вчора 19:45 2310
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Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:37 78
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 310
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:24 587
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:10 272
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:00 464
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:46 435
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:12 641
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA
ВІДЕО. Даяна Ястремська - триразова чемпіонка турнірів WTA Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 1278
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+
Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію! 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 10413 9
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки
Даяні Ястремській - 20! ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні українки Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 542
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
18 років тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
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Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке
Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 08:13 1218
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
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Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
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Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
13.05.2020 17:50 1652 3
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2020 15:59 2207
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
13.05.2020 15:02 1134
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра Андрій Твердохліб
13.05.2020 14:56 1571
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми Valeriy Ruchka
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Джерело - MixSport.

Спортклуби зачинені, спортивні івенти перенесені на невизначений термін, багато хто працює в режимі онлайн. Так українців зустріла весна-2020. Ситуація чітко дає зрозуміти, що без використання діджитал-інструментів неможливо бути конкурентоспроможним гравцем на ринку. Тож саме час зайнятися інтернет-маркетингом, щоб після карантину не просто залишитися на плаву, а стати ще сильніше і успішніше.

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