Оцифруйся на карантині разом з Mixsport

Джерело - MixSport.

Спортклуби зачинені, спортивні івенти перенесені на невизначений термін, багато хто працює в режимі онлайн. Так українців зустріла весна-2020. Ситуація чітко дає зрозуміти, що без використання діджитал-інструментів неможливо бути конкурентоспроможним гравцем на ринку. Тож саме час зайнятися інтернет-маркетингом, щоб після карантину не просто залишитися на плаву, а стати ще сильніше і успішніше.

Mixsport.pro дає можливість всім клубам і тренерам безкоштовно додати інформацію про себе. Радимо не зволікати.

Всеукраїнський портал Mixsport — один із кращих інструментів для просування спортивних локацій, івентів і тренерів в Інтернеті. Це онлайн-платформа, на якій зібрано інформацію про спортивні клуби, школи, секції, змагання, воркшопи і тренерів зі всієї України. Щомісяця сайт відвідують більше 120 000 унікальних користувачів, які цікавляться спортом і ЗСЖ, шукають місця для тренувань та ідеї, як активно провести вільний час. Саме на Mixsport знаходиться ваша цільова аудиторія.

Mixsport для спортивного клубу або секції

Спочатку перевірте, чи є ваш клуб на Mixsport.pro. Для цього скористайтеся пошуком на сайті.

– Якщо ви знайшли свою локацію на Mixsport, напишіть на [email protected] і візьміть її під управління.

– Якщо вашого клубу немає в розділі "Місця", додайте його самостійно. Внесіть всі необхідні дані: назву, опис, фото, контактну інформацію, посилання на соціальні мережі, ціни на абонементи і тренування і навіть 3D-тури.

– Додайте тренерів свого клубу і прикріпіть їх сторінки до вашої локації. Завантажте їхні фотографії, вкажіть досвід і досягнення.

Влаштовуєте онлайн-тренування, відкриті воркшопи або змагання? Додавайте їх на Mixsport у розділ "Події" і починайте продавати квитки вже сьогодні.

Mixsport для тренера

За допомогою Mixsport у тренерів є можливість отримувати більше клієнтів і ставати популярнішими.

Зареєструйтеся на сайті.

Додайте інформацію про себе в розділ "Тренери"— вкажіть вид спорту, на якому спеціалізуєтесь, розкажіть про свій досвід і спортивні досягнення.

Додайте місце роботи, контактну інформацію, фото, посилання на соціальні мережі та ціни на свої тренування.

Завантажте свої сертифікати, ліцензії та підтвердження вашого членства в профільних федераціях, лігах і асоціаціях.

Mixsport дозволяє користувачам безпосередньо зв'язуватися з тренерами. Для активації кнопки Бронювання відправте заявку на [email protected]

Після верифікації на вашій сторінці з'явиться кнопка "Забронювати". Повідомлення про бронь будуть приходити на вашу електронну пошту. Все, що вам залишиться зробити — передзвонити клієнту та узгодити всі деталі. Mixsport не бере комісію за отримання заявок з сайту.

Пам'ятайте, що ви можете в будь-який момент змінювати інформацію про ваш клуб, івенти і тренерів або деактивувати ці сторінки. Більш детальна інформація є в розділі "Питання-відповіді".

Безкоштовно додавайтеся на всеукраїнську спортивну мапу Mixsport і користуйтеся можливостями, які дарує діджитал!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua